Davi Benevides conquista vaga em Políticas Públicas em Harvard

O cearense Davi Benevides, ex-prefeito de Redenção, foi selecionado para participar do programa Senior Executives in State and Local Government, da Harvard Kennedy School, em Cambridge (EUA). Em julho, ele será o único brasileiro confirmado entre mais de 70 líderes públicos de diversas nacionalidades.

O curso aborda liderança, gestão de crises, negociação e formulação de políticas públicas. Davi afirma que pretende aplicar os conhecimentos adquiridos para promover mudanças concretas em prol da população.