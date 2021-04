Da tempestade à bonança!

“Depois da tempestade vem a bonança”.

A passagem bíblica resume bem a situação que se encontra, hoje, a cearense, pivô do handebol, Elaine Gomes.

A pivô que fez parte da maior conquista da história do handebol brasileiro, ao garantir o campeonato mundial em 2013, na Sérvia, foi vítima de injusta acusação de doping, o que a afastou das quadras por 16 meses, além de deixá-la sem recurso financeiros pelo mesmo período.

Toda essa tempestade passou: “quando recebi a ligação, a noite, do supervisor da Seleção (esperava essa ligação desde dezembro de 2019), fiquei muito feliz, principalmente, depois de tudo que passei”, explica Elaine à jornalista Denise Santigo, do Sistema Verdes Mares.

A atleta retornou aos treinos intensos em Portugal, em um local organizado pelo Comitê Olímpico Brasil (COB), onde retorna no dia 21 para assumir a sua posição de pivô na Seleção Brasileira de Handebol para os Jogos Olímpicos em Tóquio, mas, antes, revelou a Denise Santiago que a maior preocupação era de não conseguir se adequar ao ritmo. “Estou quebrada até agora. Essa semana foi incrível! As meninas estão no nível muito elevado. Elas jogam Champions, Copa da Europa, mas eu vou conseguir”, concluiu bem otimista.

A SiSi está na torcida pela cearense que, como pivô da Seleção de Handebol para os Jogos Olímpicos em Tóquio, é forte, técnica e capacitada para criar espaços para que as demais jogadoras ataquem e conquistem o sucesso desejado.

Escute a entrevista da Elaine Gomes no podcast da Denise Santiago, nossa parceira da SiSi

Gênio

Hoje, o Ministério da Cultura Italiana lançou o vídeo sobre a Luz de Michelangelo. Segundo os historiadores da Arte, o artista fez a sepultura do papa Giulio II baseado também na luz do sol que acende em cada rosto uma luz natural a partir da primavera que vai passando de uma escultura à outra. Mais uma descoberta do melhor escultor de todos os tempos. Notícias que só a nossa colaboradora Padrya Bucar sabe dar!

Pisadas com mais charme

O bracelete desceu para o tornozelo e as pisadas ganharam mais charme. Esse algo mais no final da perna e começo dos pés sempre dá aquele toque a mais de sedução e mistério. Use e abuse com estilo e bom gosto. São novas possibilidades e novas propostas modernas e cheias de atitudes!

Dica íntima

É muito importante manter a região íntima da mulher sempre limpa para prevenir doenças, mas também, o exagero pode causar problemas. Portanto, aqui vão rápidas dicas sua prevenção: use papel higiênico macio, já que é uma região bem sensível; procure mudar seu absorvente a cada 5 horas; durma sem calcinha; durante a menstruação, retire da vulva vaginal os coágulos de sangue; opte por usar as calcinhas de algodão e, por fim, faça a limpeza vaginal com sabonete íntimo (líquidos) com água corrente.

NOTAS

MOVIMENTO AMARE

Todos dos sábados, desde o início da pandemia em 2020 movimento amare distribui mais de 3.600 quentinhas, além de cestas básicas nas comunidades carentes da capital e do interior.

PRÊMIO

Sebastiana, o filme do cearense Claudio Martins, inspirado no livro de Socorro Acioli, venceu na categoria Melhor Trilha Sonora em Londres, de Thiago Gobet, no Festival We Make Films Not Excuses.

1ª PÁSCOA

Flávia Amora cheia de graça ao lado do seu pequeno na mesa produzida pelo @blogrecebercomestilo.

Luto

A SiSi deixa o pesar à família do apresentador Will Nogueira, vitimado pela Covid, na última segunda-feira. Grande animador, Will viveu entre mulheres. Casado com Márcia, teve 2 filhas e 1 neta. Lamentamos perder um representante da alegria nesse mundo.