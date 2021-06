Construir e cuidar da sua imagem é fundamental para alcançar o sucesso profissional

A vestimenta tem um papel fundamental na imagem e no comportamento das pessoas. Influencia a relação delas com o mundo. É por isso que a construção da imagem no contexto profissional faz toda a diferença na hora de ter sucesso profissional.

Se você tem expectativa de crescimento profissional, comece a olhar com mais direcionamento para o seu guarda-roupa, já que estudos e pesquisas comprovam que a roupa usada no trabalho influencia, sim, como você se comunica.

As roupas têm um significado simbólico e a experiência física de como e onde deve ser usada, também. A linguagem não verbal da imagem conversa com os valores.

Pesquisas em universidades americanas e em sites de recrutamento profissional convergem numa confirmação: as pessoas que conquistaram o sucesso têm uma imagem coerente com aquilo que pretendiam alcançar. A questão econômica não foi o único fator para subir na carreira, mas, também, hábitos estratégicos que posicionaram o profissional para impulsionamento do seu objetivo.

Legenda: Marcela Fabrício é estrategista de Imagem Pessoal e Profissional Foto: Divulgação

Anote as dicas de outro da precursora do “Método Imagem 360” e impulsionadora de carreiras, Marcela Fabrício:

Três elementos-chave para uma comunicação visual assertiva:

Comportamento: Ações, Postura, Atitudes;

Comunicação: Verbal e Não Verbal;

Aparência: Guarda roupas e Cuidado Pessoal.

“A primeira impressão pode abrir ou fechar portas para o sucesso”, afirma Marcela.

Essa primeira impressão é definida em até, no máximo, 10 segundos pelo cérebro que, rapidamente, avalia 4 fatores, sendo eles:

Credibilidade;

Carisma;

Atratividade;

Poder.

“Para que uma comunicação seja bem-sucedida, abra portas e ajude a manter-se na dianteira, é imprescindível saber o que você deseja transmitir com sua imagem. Assim, o que poderia ser um grande sabotador de suas qualidades técnicas passa a ser um grande trunfo na vida pessoal e profissional”, destaca Marcela Fabrício.

A SiSi lembra, ainda, que nas relações digitais a aparência não perdeu força. Muito pelo contrário! Nas reuniões online é fundamental ter um cuidado maior com a aparência, local apropriado e concentração.