Conquista para mulheres cineastas e outras novidades

TAPETE VERMELHO

Legenda: O vencedor do Globo de Ouro é um filme americano de 2020 do gênero drama, "Nomadland"

No último domingo, o Globo de Ouro estendeu o tapete vermelho para as mulheres que conquistaram as premiações da noite. Em meio a surpresas e confirmações, a grande vitoriosa foi a chinesa Chloé Zhao, que levou o prêmio de melhor diretora por sua produção independente Nomadland, que, por sua vez, venceu na categoria de melhor filme (drama).

Uma super conquista para as mulheres cineastas, já que em 78 anos de Globo de Ouro esta é apenas a segunda vez que uma mulher ganha o prêmio de melhor direção, sendo Nomadland o primeiro drama dirigido por uma mulher a ganhar o prêmio máximo na categoria!

O comentário foi de Lília Lustosa, uma mulher que entende só tudo de cinema!

PACTO COLABORATIVO PELA NÃO VIOLÊNCIA À MULHER

Onélia Santana, Primeira-dama do Ceará; Luiza Trajano, líder do grupo Mulheres do Brasil-Nacional; Annette Reeves, líder do Grupo Mulheres do Brasil – núcleo Fortaleza; Rebeca Quezado, Pesquisadora no Insight Data Science Lab da UFC, além do Dr. Tiago Dias, Juiz de Direito do TJ Ce e José Macêdo, Cientista-chefe de Dados do Governo do Ceará estarão reunidos de forma online para uma conversa séria um tema forte, mas que precisa ser enfrentado: feminicídio.

O pacto colaborativo pela não violência à mulher será transmitido através do Youtube do Grupo Mulheres do Brasil no dia 09 de março, às 14h. O evento é gratuito e imperdível!

NOVOS RUMOS

Legenda: cantor Paulo José

O aniversariante de hoje é o cantor Paulo José. No ano em que comemora 30 anos de carreira, inaugura novo espaço na sala 1301, do BS Design. Com a sala ao poente, o cantor já mandou o recado: “nos finais de tarde, as cortinas serão levantadas. Aí, é só entrar na minha rede social para ver pôr do sol com a vista da cidade, porque vou estar no piano cantando vários clássicos.” Vai arrasar!

OBRA COMEMORATIVA

Alessandro Belchior Imóveis lança livro comemorativo aos 30 anos de mercado, celebrando a marca de 1,5 milhão de metros quadrados na carteira de imóveis sob sua administração, além da presença da empresa nas plataformas digitais.