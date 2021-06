Conheça os aparelhos queridinhos da estética aliados do emagrecimento

É crescente a busca por resultados estéticos mais rápidos. A fisioterapeuta dermatofuncional Vanessa Moura explica que existe no mercado o protocolo que combina dois aparelhos queridinhos da estética: Emsculpt e Exilis Ultra 360.

“O Emsculpt é a máquina número 1 no mundo, quando se fala em fortalecimento muscular", diz a profissional. "É através de um campo eletromagnético e de uma tecnologia, exclusiva, chamada de HIFEM que se consegue produzir 20.000 contrações supra máximas, em apenas 30 minutos, gerando hipertrofia e hiperplasia (criação de novas fibras musculares). Há comprovação científica de que este aparelho consegue diminuir o que nenhum outro, até então, conseguia: diástase, gordura visceral, é claro, a gordura tão indesejada por todos”, assegura.

Agora, imagine que, aliada a ele, uma outra tecnologia já consolidada no mundo, em um só aparelho? Esse é o Exilis Ultra 360! “Esse aparelho une ultrassom com radiofrequência monopolar potente, perfeito para tirar aquela “capinha” de gordura que não sai, de jeito nenhum, nem com dieta e nem atividade física e, ainda por cima, trata a flacidez de pele, deixando aquele umbigo triste, bem feliz”, explica a fisioterapeuta de uma maneira bem didática e simpática.

