Conheça o app de relacionamento onde o poder de decisão é das mulheres

De onde veio?

Surgiu em 2014, por meio da ideia de uma menina de 24 anos, Whitney Wolfe Herd, que ficava impressionada como muitas das mulheres inteligentes e maravilhosas, em posição de poder nos seus empregos, ainda aguardavam que os homens as convidassem para sair e tomassem todas as atitudes, mantendo a antiga dinâmica de gênero no namoro.

Como agiu a idealizadora?

Após sair do Tinder, onde foi uma das fundadoras, criou o Bumble e virou o mundo dos apps de relacionamentos de cabeça para baixo! Fez as mulheres terem atitude virtual, ensinou a fazerem conexões fortes em diversas áreas da sua vida quer seja um namoro, amizade ou para aumentar sua rede profissional com segurança.

Quais as regras do amor?

O Bumble é uma plataforma baseada no respeito e na bondade. Segurança de dados é ferramenta primordial do app. Tem um compromisso muito evidente em banir com as desigualdades existentes entre homens e mulheres, com assédios, não permitem envios de imagens de nudez, deixando a opção para a usuária, nem são permitidos discursos de ódios ou mau comportamento, sendo tudo isso levado o perfil a ser excluído de vez.

Legenda: Aplicativo Bumble. Foto: Reprodução

Como faço para entrar?

Após baixar o Bumble, as orientações são essas, conforme o site:

Na criação do perfil você já opta em definir qual é a sua intenção: “Encontros”, “Amizades” ou “Network”. Evidentemente, que essa opção pode ser alterada a qualquer tempo.



Em cada opção, quanto mais detalhadas forem as suas respostas as perguntas constantes do aplicativo, mas sucesso no alvo pretendido, ok?



Precisamos te dar uns toques um pouco mais...

A primeira foto tem que ser atualizada, destacada e não pode ter filtro, já que o Bumble descobriu que a composição rosto, sorriso e olhos (sem óculos de sol) é a prática mais assertiva para que seus possíveis pares saibam quem eles estão deslizando (o tal “match”) para arquivar no seu rolo de destaque real

As outras fotos devem mostrar o seu verdadeiro estilo de vida , porque não só ajuda você a atrair as pessoas certas, bem como possibilita os tipos de assuntos correspondidos. Nas redes sociais, menos não é mais!

Quando for preencher o seu “Sobre mim!”, quanto mais conteúdo você tiver, mais provável será que suas correspondências tenham algo atencioso a dizer. Portanto, use o espaço para falar mais sobre o que você gosta ou o que está procurando no Bumble e a recomendação é ser sempre positiva. Ah!, também é um ótimo lugar para contar uma piada ou uma frase de sedução.

Legenda: Aplicativo Bumble. Foto: Reprodução



A escolha do perfil depende da mulher e é, depois do “match” (é o sinal verde de uma combinação. Se a mulher aprovar, a conexão está iniciada!). Aqui daremos outra diquinha, SiSis:

Seja específica (o)!

Muitas pessoas são divertidas, extrovertidas, aventureiras, adoram viajar ou gostam de ser ativas. Dê exemplos específicos ou anedotas para se diferenciar de outros(as) namorados (as). Trabalhe os detalhes para criar uma narrativa mais colorida de como você realmente gosta.

Quer um conselho final?

Peça reforços! Muitas vezes, quando vamos escrever sobre nós mesmas podemos ser as piores críticas e as amigas podem ajudar.

Agora que você tem os conselhos do app, é hora de colocar esses truques à prova.

Boa sorte na sua decisão de conexão!