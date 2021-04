COISA DE MULHER

Mais uma influencer foi às redes sociais e, em tom bem-humorado, gravou um vídeo com o tema "ppk explodiu", viralizando na Internet. Essa explosão, na verdade, é uma doença causada pela infecção em uma das glândulas da vulva. Sim, você precisa saber que ela existe!

Convidamos a ginecologista, Dra. Andreisa Bilhar, para esclarecer as “SISI lovers” sobre barlolinite, seus sintomas e o que pode ser feito para resolver essa doença desagradável que atinge muitas mulheres. Vamos lá, então, enfrentar a parada.

As mulheres tem duas glândulas que ficam localizadas na região da vulva, sob os grandes lábios e são responsáveis pela lubrificação do introito vaginal, chamadas de glândulas de Bartholin.

Legenda: Imagem da glândula de Bartholin. Foto: Reprodução

Os cistos que surgem na área da glândula de Bartholin são, principalmente, secundários à obstrução do ducto de drenagem. Na maioria das vezes não causam sintomas e apresentam como um abaulamento unilateral do grande lábio. Quando cresce de tamanho pode causar dor e incômodo na relação sexual.

Mas é na presença de infecção desse cisto (Bartholinite), causada por bactérias que colonizam a região vulvar, que o quadro fica bastante doloroso, gerando dificuldade até mesmo para sentar e caminhar.

Quando assintomáticos, não necessitam de tratamento. Entretanto, na presença de infecção é necessário uso de antibiótico e muitas vezes a realização de procedimentos para abertura e drenagem da glândula.

Em alguns casos ocorre drenagem espontânea com saída de bastante secreção purulenta, gerando alívio importante da dor e dando a sensação que “estourou ou explodiu”.

“É importante ressaltar que por mais aumentado e doloroso que seja é uma patologia benigna, não sendo considerada doença sexualmente transmissível”, ressalta Dra. Andreisa Bilhar.

Pode ocorrer recorrência do quadro, sendo muitas vezes necessário procedimento cirúrgico.

Agora que você ficou sabendo, quando a sua “ppk” ficar 'esquisita', pode ser um quadro de Bartholinite, então, procure logo um especialista.

RED CARPET

Legenda: Bela Vingança: um prato que se come com charme, cor e dor. Foto: Reprodução

Quem nunca teve vontade de se vingar daquele alguém que te fez sofrer? Não que o sentimento seja nobre, mas ele existe e é legítimo. O problema, na verdade, é até onde ir para satisfazer esse desejo.

O filme Bela Vingança (2020), da britânica Emeral Fennell, que concorre ao Oscar de melhor filme neste ano, trata exatamente desse tema de maneira inusitada, colorida, dissonante, por vezes divertida, por vezes sombria e angustiante. É um thriller-comédia que traz a violência contra a mulher como tema central. Está indicado em outras quatro categorias: direção, roteiro original - ambos com a assinatura de Fennell -, montagem e melhor atriz para Carrey Mulligan (absolutamente fantástica no papel da vingativa Cassandra.). Um filme feminista na medida certa! Mandou bem a nossa “diqueira” Lilia Lustosa.

Junior Achievement é 7ª ONG mais influente no mundo pelo 3º ano consecutivo

Legenda: Igor Queiroz Barroso É O Presidente da Junior Achievement no Ceará. Foto: Reprodução

A NGO Advisor, organização independente com sede em Genebra, na Suíça, elegeu a Junior Achievement como 7ª ONG mais influente no mundo pelo terceiro ano consecutivo. Presidida por Igor Queiroz Barroso no Ceará, a tecnologia social atua no estado há 15 anos e desenvolve metodologias para o empreendedorismo e inovação na educação de crianças, adolescentes e adultos.

PANELA CHEIA

CUFA (Central Única das Favelas), Gerando Falcões e Frente Nacional Antirracista acabam de lançar o movimento Panela Cheia, que pretende arrecadar recursos para a compra de 2 milhões de cestas básicas para distribuição em todo o país. A iniciativa, que conta com apoio do UniãoSP e cooperação da UNESCO, já está ativa também no Ceará, através da CUFA-CE, sob liderança de Preto Zezé, presidente da CUFA Brasil, e de Francisco Wilton, Presidente da CUFA no estado.Clique aqui link para conhecer mais um pouco da campanha e contribuir.

LIVE SOLIDÁRIA

O instragram da @sejasisi promoveu uma live solidária com apoio do movimento Transforma Fortaleza para arrecadação de cestas básicas para o projeto Semeadores no último domingo, 11. O palestrante foi o psicólogo Tom Trajano que, com suas lúcidas palavras, conquistou os quase mil acessos. Sucesso de arrecadação, de acessos e de afetos.

A live contou ainda com as participações voluntárias do líder do Transforma Fortaleza, Tavinho Brígido, do músico Adelson Viana, do palestrante nacional Pedrinho Salomão e da empresária Ticiana Rolim que mostrou todo desprendimento para alertar sobre a fome.

LIVE DE HOJE

O sommelier Renato Brasil e a sommèliere e wine hunter, Jardenia Siqueira, compartilham hoje, às 19h, no instagram @lojadvinos dicas de rótulos e harmonizações para comemorar o Malbec Day.

CAPTEI

Legenda: Mariana Vasconcelos e Eliseu Becco mantiveram o “fofurômetro” ativado no máximo durante o final de semana. Foto: Reprodução

FOFURÔMETRO ESTOURADO. Nos 9 meses da pequena Laura, os pais Mariana Vasconcelos e Eliseu Becco mantiveram o “fofurômetro” ativado no máximo durante o final de semana.

Legenda: Marília Fiúza Foto: Reprodução

NAS ALTURAS. Marília Fiúza mostrou que estar nas alturas pode ser uma nova forma de for o mundo. Coragem é para poucos!

Legenda: SABE CAUSAR. Vanessa Melo não brinca quando o assunto é estilo: sobe até na cabeça! Foto: Reprodução

SABE CAUSAR. Vanessa Melo não brinca quando o assunto é estilo: sobe até na cabeça!