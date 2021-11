CAPTEI:Tendências do e-commerce e marketing de varejo reuniram agências e anunciantes no Conexão SVM

O Espaço Nosso Meio, no Jardins Open Mall, na última quinta, 18, recebeu convidados do mundo da publicidade, anunciantes e convidados para acompanhar mais um ciclo de palestra apresentado pelo Conexão SVM.

Com vasta experiência no mercado publicitário regional desde marketing de influência a varejo, Ananias Gomes, gerente de vendas do Sistema Verdes Mares esteve compartilhando seu conhecimento com Gabriel Bontempo, que é especialista em e-commerce.

Legenda: Espaço Nosso Meio Foto: LC Moreira

A dupla dividiu e trocou experiências com os presentes, tornando o momento descontraído e interativo.

Veja quem esteve por lá nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Gabriel Bontempo, Ananias Gomes e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Ananias Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Ananias Gomes e Gabriel Bontempo Foto: LC Moreira

Legenda: André Nunes, Ananias Gomes, Ricardo Caldas e Luiz Antônio Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço, César Cerqueira e Leonor Coimbra Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Bontempo Foto: LC Moreira

Legenda: Hugo Lopes e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Katiuska Facó, Kaio Araújo e Pablo Luiz Foto: LC Moreira

Legenda: Tamires Brito, Giuliane Batista, Rachel Madna e Davi Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Thamara Bastos, Tatiane Lima, Walter Almeida, Karolen Ferro e Nataly Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Cleirton Pessoa, Alessandro Montenegro e Marcos Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiane Lima, Alysson Gomes e Mariana Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Matos e Davi Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Ferreira, Leonor Coimbra e Lívia Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Ananias Gomes Foto: LC Moreira