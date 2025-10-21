CAPTEI: Wellington Ponte celebra 80 anos em noite de luxo e emoção

O La Maison Buffet estava lindíssimo no último sábado, 18, para receber uma celebração marcada pela emoção, elegância e sofisticação: os 80 anos de Wellington Ponte.

Legenda: Wellington Ponte Foto: LC Moreira

A noite especial, assinada pela Mafrense Eventos, reuniu familiares e amigos para homenagear a trajetória inspiradora de um homem cuja vida é exemplo de amor, valores e dedicação à família.

Legenda: Wellington e Karina Ponte com Mafrense Sousa Foto: LC Moreira

Com produção impecável, a decoradora Branca Mourão transformou o espaço em um cenário deslumbrante, traduzindo em beleza a grandeza da história do aniversariante. Entre os momentos mais marcantes, o público se emocionou com a exibição de um vídeo que percorreu as oito décadas de vida de Wellington, conduzido com sensibilidade e credibilidade pela Ceremony Lead Jeritza Gurgel.

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

A trilha sonora da noite foi um espetáculo à parte, com apresentações de Paulo Rodrigo, que recepcionou os convidados, Giovanna Bezerra, Marcos Lessa, Daniel Boaventura e o DJ Giliard, que animaram os convidados do início ao fim.

Legenda: Paulo Rodrigo Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Boaventura Foto: LC Moreira

À frente da organização, Karina Aguiar Ponte, esposa do homenageado, e Mafrense Sousa dedicaram mais de um ano de preparação para que cada detalhe refletisse a grandeza do momento.

Legenda: Wellington e Karina Ponte Foto: LC Moreira

Mais uma vez, a Mafrense Eventos comprovou sua excelência em transformar celebrações em experiências únicas e memoráveis.

Legenda: Brinde Foto: LC Moreira

Veja a movimentação social captada por LC Moreira:

