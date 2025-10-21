Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CAPTEI: Wellington Ponte celebra 80 anos em noite de luxo e emoção

O evento foi assinado pela Mafrense Eventos e reuniu emoção, elegância e homenagens em uma noite que destacou a trajetória inspiradora do aniversariante

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Karina e Wellington Ponte
Foto: LC Moreira

O La Maison Buffet estava lindíssimo no último sábado, 18, para receber uma celebração marcada pela emoção, elegância e sofisticação: os 80 anos de Wellington Ponte.

Legenda: Wellington Ponte
Foto: LC Moreira

A noite especial, assinada pela Mafrense Eventos, reuniu familiares e amigos para homenagear a trajetória inspiradora de um homem cuja vida é exemplo de amor, valores e dedicação à família.

Legenda: Wellington e Karina Ponte com Mafrense Sousa
Foto: LC Moreira

Com produção impecável, a decoradora Branca Mourão transformou o espaço em um cenário deslumbrante, traduzindo em beleza a grandeza da história do aniversariante. Entre os momentos mais marcantes, o público se emocionou com a exibição de um vídeo que percorreu as oito décadas de vida de Wellington, conduzido com sensibilidade e credibilidade pela Ceremony Lead Jeritza Gurgel.

Legenda: Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

A trilha sonora da noite foi um espetáculo à parte, com apresentações de Paulo Rodrigo, que recepcionou os convidados, Giovanna Bezerra, Marcos Lessa, Daniel Boaventura e o DJ Giliard, que animaram os convidados do início ao fim.

Legenda: Paulo Rodrigo
Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Boaventura
Foto: LC Moreira

À frente da organização, Karina Aguiar Ponte, esposa do homenageado, e Mafrense Sousa dedicaram mais de um ano de preparação para que cada detalhe refletisse a grandeza do momento.

Legenda: Wellington e Karina Ponte
Foto: LC Moreira

Mais uma vez, a Mafrense Eventos comprovou sua excelência em transformar celebrações em experiências únicas e memoráveis.

Legenda: Brinde
Foto: LC Moreira

Veja a movimentação social captada por LC Moreira:

Legenda: Karina e Wellington Ponte, Andréa e Luciano Hang
Foto: LC Moreira

Legenda: Zenir Alves e Solineide Araújo
Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington e Karina Ponte com Thayná, João Pedro e Tatiana Araújo e José de Carvalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Racine e Branca Mourão
Foto: LC Moreira

Legenda: Aílson Vieira e Lucidéia Carramanho
Foto: LC Moreira

Legenda: Salomão e Keyla Zogob, Aline e Vilson Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Alan e Ana Bandeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Raquel, Eduardo, Wellington e Karina Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Alan Oliveira, Luciano Hang e Zenir Alves
Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington Ponte, Luciano Hang e Adalberto Adalbeto Almeida
Foto: LC Moreira

Legenda: Alan e Cleice Aragão
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaele, Aline, Alice e Aloísio Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Amintas e Ana Maria Brasil e Lucas Carvalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Alberto Régio e Janaína Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Wellington Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Alexwell e Isabelle Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Carolina Rodrigues, Silvia e Sérgio Carvalho e Maria Clara Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Anik e Branca Mourão
Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Lima, Bruna Campos e Darcília Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio e Marilene Serini
Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília e Winne Ponte, Gabriel Gadelha e Larissa Haddad
Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Falcão e Kátia dos Santos
Foto: LC Moreira

Legenda: Chico Rico, Claudiane Rodrigues, Carmen Vasques e Jaime Nunes
Foto: LC Moreira

Legenda: Arnaldo e Raquel Peixoto
Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília, Winne e Letícia Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto e Ieda Potiguá
Foto: LC Moreira

Legenda: Camila e Alan Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Eduardo e Dilea Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Ponte e Rodrigo Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia e Rodrigo de Barros
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Homem de Melo, Renata Lacerda, Ana e Jorge Matuoka
Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Ponte e Letícia Raquel
Foto: LC Moreira

Legenda: Fabíola e Bruno Gadelha
Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Ponte, Carla Loiola, Gisele Jalle e Celeste Loiola
Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele e Gabriel Jalles
Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel e Gisele Jalles, Lucas Pinto, Celeste Loiola, Gabriela Ponte e Luan Barros
Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Neves e Anik Mourão
Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson, Diane e Gabriela Ponte Almeida
Foto: LC Moreira

Legenda: Flaviana Saboia e Marden Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Ponte, Carla Loiola, Cristina Ponte, Carlos Batista, Gisele Jalles e Celeste Loiola
Foto: LC Moreira

Legenda: Gislaine e Edime Tavares
Foto: LC Moreira

Legenda: José de Carvalho, Tatiana, Thayná e João Pedro Araújo
Foto: LC Moreira

Legenda: João e Cléo Couto
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliane pereira, Maria Fernanda e Tassyo Viana
Foto: LC Moreira

Legenda: José Wellington Morais e Yohana Quezado
Foto: LC Moreira

Legenda: Vanda Oliveira e José Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Yohana Castro, Alberto e Luiza Amaro
Foto: LC Moreira

Legenda: Vânia e Gentil Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington e Karina Ponte com Thayná, João Pedro e Tatiana Araújo e José de Carvalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Vanda e Elizabeth Lutinski
Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington e Karina Ponte com Thayná, João Pedro e Tatiana Araújo e José de Carvalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Ramos e Maria Ester Linhares
Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Arruda, Rebeca, Terezinha e Flaviana Saboia e Marden Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago e Ana Beatriz Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo, Ana Beatriz, Thiago e Sulaina Ponte e Luís Alberto Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Reine e Pádua Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Cardoso, Emmanuela e Moyses Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Arruda e Rebeca Saboia
Foto: LC Moreira

Legenda: Maximiliano e Kalina Ponte, Samuel Benevides, Maria Luiza Ponte e Davi Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Faria e Fabíola Figueiredo
Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns
Foto: LC Moreira

Legenda: Mafrense Sousa, Luciano Hang e Júlio Alves
Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Reis e Klifton Russo
Foto: LC Moreira

Legenda: Kelly Oliveira e Junior Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Haddad e Gabriel Gadelha
Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Ponte e Kaden Minard
Foto: LC Moreira

Legenda: Luan Barros e Gabriela Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Pinto e Celeste Loiola
Foto: LC Moreira

Legenda: Luís Eduardo e Carla Loiola
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano e Andréa Hang
Foto: LC Moreira

Legenda: Mafrense Souza e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Boaventura, Wellington e Karina Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns
Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns
Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington Ponte e Família
Foto: Júnior Alves

 

 

 

 