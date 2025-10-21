CAPTEI: Wellington Ponte celebra 80 anos em noite de luxo e emoção

O La Maison Buffet estava lindíssimo no último sábado, 18, para receber uma celebração marcada pela emoção, elegância e sofisticação: os 80 anos de Wellington Ponte.
Legenda:
Wellington Ponte
Foto:
LC Moreira
A noite especial, assinada pela Mafrense Eventos, reuniu familiares e amigos para homenagear a trajetória inspiradora de um homem cuja vida é exemplo de amor, valores e dedicação à família.
Legenda:
Wellington e Karina Ponte com Mafrense Sousa
Foto:
LC Moreira
Com produção impecável, a decoradora Branca Mourão transformou o espaço em um cenário deslumbrante, traduzindo em beleza a grandeza da história do aniversariante. Entre os momentos mais marcantes, o público se emocionou com a exibição de um vídeo que percorreu as oito décadas de vida de Wellington, conduzido com sensibilidade e credibilidade pela Ceremony Lead Jeritza Gurgel.
Legenda:
Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
A trilha sonora da noite foi um espetáculo à parte, com apresentações de Paulo Rodrigo, que recepcionou os convidados, Giovanna Bezerra, Marcos Lessa, Daniel Boaventura e o DJ Giliard, que animaram os convidados do início ao fim.
Legenda:
Paulo Rodrigo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Giovana Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Boaventura
Foto:
LC Moreira
À frente da organização, Karina Aguiar Ponte, esposa do homenageado, e Mafrense Sousa dedicaram mais de um ano de preparação para que cada detalhe refletisse a grandeza do momento.
Legenda:
Wellington e Karina Ponte
Foto:
LC Moreira
Mais uma vez, a Mafrense Eventos comprovou sua excelência em transformar celebrações em experiências únicas e memoráveis.
Legenda:
Brinde
Foto:
LC Moreira
Veja a movimentação social captada por LC Moreira:
Legenda:
Karina e Wellington Ponte, Andréa e Luciano Hang
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Zenir Alves e Solineide Araújo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Wellington e Karina Ponte com Thayná, João Pedro e Tatiana Araújo e José de Carvalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Racine e Branca Mourão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Aílson Vieira e Lucidéia Carramanho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Salomão e Keyla Zogob, Aline e Vilson Martins
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alan e Ana Bandeira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Letícia Raquel, Eduardo, Wellington e Karina Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alan Oliveira, Luciano Hang e Zenir Alves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Wellington Ponte, Luciano Hang e Adalberto Adalbeto Almeida
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alan e Cleice Aragão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rafaele, Aline, Alice e Aloísio Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Amintas e Ana Maria Brasil e Lucas Carvalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alberto Régio e Janaína Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Aniversário de Wellington Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alexwell e Isabelle Rodrigues
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Carolina Rodrigues, Silvia e Sérgio Carvalho e Maria Clara Rodrigues
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Anik e Branca Mourão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Camila Lima, Bruna Campos e Darcília Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Antônio e Marilene Serini
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cecília e Winne Ponte, Gabriel Gadelha e Larissa Haddad
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Antônio Falcão e Kátia dos Santos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Chico Rico, Claudiane Rodrigues, Carmen Vasques e Jaime Nunes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Arnaldo e Raquel Peixoto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cecília, Winne e Letícia Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Augusto e Ieda Potiguá
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Camila e Alan Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carlos Eduardo e Dilea Teixeira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cecília Ponte e Rodrigo Aguiar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cláudia e Rodrigo de Barros
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando Homem de Melo, Renata Lacerda, Ana e Jorge Matuoka
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eduardo Ponte e Letícia Raquel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fabíola e Bruno Gadelha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gabriela Ponte, Carla Loiola, Gisele Jalle e Celeste Loiola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gisele e Gabriel Jalles
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gabriel e Gisele Jalles, Lucas Pinto, Celeste Loiola, Gabriela Ponte e Luan Barros
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Felipe Neves e Anik Mourão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gerson, Diane e Gabriela Ponte Almeida
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Flaviana Saboia e Marden Melo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gabriela Ponte, Carla Loiola, Cristina Ponte, Carlos Batista, Gisele Jalles e Celeste Loiola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gislaine e Edime Tavares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
José de Carvalho, Tatiana, Thayná e João Pedro Araújo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
João e Cléo Couto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Juliane pereira, Maria Fernanda e Tassyo Viana
Foto:
LC Moreira
Legenda:
José Wellington Morais e Yohana Quezado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vanda Oliveira e José Teixeira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Yohana Castro, Alberto e Luiza Amaro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vânia e Gentil Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Wellington e Karina Ponte com Thayná, João Pedro e Tatiana Araújo e José de Carvalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vanda e Elizabeth Lutinski
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Wellington e Karina Ponte com Thayná, João Pedro e Tatiana Araújo e José de Carvalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro Ramos e Maria Ester Linhares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tiago Arruda, Rebeca, Terezinha e Flaviana Saboia e Marden Melo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Thiago e Ana Beatriz Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulo, Ana Beatriz, Thiago e Sulaina Ponte e Luís Alberto Fernandes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Reine e Pádua Moreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Miguel Cardoso, Emmanuela e Moyses Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tiago Arruda e Rebeca Saboia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Maximiliano e Kalina Ponte, Samuel Benevides, Maria Luiza Ponte e Davi Melo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Márcio Faria e Fabíola Figueiredo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Parabéns
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mafrense Sousa, Luciano Hang e Júlio Alves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mônica Reis e Klifton Russo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Kelly Oliveira e Junior Martins
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Larissa Haddad e Gabriel Gadelha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Letícia Ponte e Kaden Minard
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luan Barros e Gabriela Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lucas Pinto e Celeste Loiola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luís Eduardo e Carla Loiola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luciano e Andréa Hang
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mafrense Souza e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Boaventura, Wellington e Karina Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Parabéns
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Parabéns
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Wellington Ponte e Família
Foto:
Júnior Alves