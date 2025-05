CAPTEI: Victor Oliveira Comemora 30 anos com Sunset no Colosso

No último sábado, 24, o designer de eventos Victor Oliveira realizou uma celebração vibrante para comemorar seus 30 anos.

A festa aconteceu no Colosso Fortaleza e reuniu amigos e familiares em um ambiente lindo no estilo sunset.

Legenda: Elisa, Victor e Everardo Oliveira Foto: Divulgação

Por lá, tudo muito sofisticado. Claro que Victor foi o responsável por criar toda a ambientação do evento, transformando o espaço em um verdadeiro espetáculo visual repleto da sua personalidade. Desde a entrada, a logo com as iniciais do seu nome VMO já indicava uma sigla também de um convite para a festa! Quem recebeu, entendeu e foi, claro!

Legenda: Decor de Victor Oliveira Foto: Divulgação

Legenda: Decoração Autoral do Aniversariante Foto: Divulgação

A noite contou com um lineup vibrante, destacando performances de artistas como Felipinho, Marcinho e Xé Loco, além dos animados sets dos DJs Lucas Coelho e Vicente de Castro, que mantiveram a energia nas alturas.

Legenda: Felipinho Foto: Divulgação

A parceria entre Celebre Eventos comandando o cerimonial e o buffet La Maison selou o sucesso da ocasião, proporcionando uma experiência gastronômica igualmente impressionante.

Legenda: Roberto Alves e Victor Oliveira Foto: Divulgação

O evento foi um verdadeiro reflexo do talento de Victor Oliveira, que, com seu bom gosto apurado, fez da comemoração um momento inesquecível. A festa não apenas marcou um novo ciclo na vida do decorador, mas também reafirmou sua posição de destaque no cenário de eventos da cidade. A alegria, a elegância e a conexão entre os convidados tornaram a noite memorável.

Veja nas fotos:

Legenda: Victor e Elisa Oliveira Foto: Divulgação

Legenda: Sarah Marconi e Daniela de Paula Foto: Divulgação

Legenda: Victor Queiroz e Ana Carolina Bichucher Foto: Divulgação

Legenda: Genna Campos, Paloma e Bruno Fiuza Foto: Divulgação

Legenda: Lucca Dias Branco e Raissa Ciríaco Foto: Divulgação

Legenda: Márcio Menezes e Izabela Fiuza Foto: Divulgação

Legenda: Lygia Duarte e Vitor Fernandes Foto: Divulgação

Legenda: Liana e Celio Thomaz Foto: Divulgação

Legenda: Roberta Fernandes e Luiziane Cavalcante Foto: Divulgação

Legenda: Wayne Moreira e Rafaela Otoch Foto: Divulgação

Legenda: Martinha Assunção, Renata Oliveira, Roberta Nogueira, Elisa Oliveira Foto: Divulgação

Legenda: Alana Burlamaqui, Carol Vilar e Bia Machado Foto: Divulgação

Legenda: Beatriz Nogueira e Joao Carlos Lima Foto: Divulgação

Legenda: Nara Accioly, Rosilandia Lima, Suyane Studart e Michelle Aragão Foto: Divulgação

Legenda: Ysla e Mateus Bezerra Foto: Divulgação

Legenda: Wayne e Cláudio Moreira Foto: Divulgação

Legenda: Victor Oliveira e Silvinha de Castro Foto: Divulgação

Legenda: Ticiana e Tiago Sátiro Foto: Divulgação

Legenda: Tais e Adriano Pinto Foto: Divulgação

Legenda: Célia Magalhaes, Maira Silva e Martinha Assunção Foto: Divulgação

Legenda: Clóvis e Monique Rolim Foto: Divulgação

Legenda: Liliana Diniz, Claudiane Borges e Liliana Linhares Foto: Divulgação

Legenda: Diego Machado, Beatriz, Marina e Renata Brandão Foto: Divulgação

Legenda: Bruno e Lígia Nogueira Foto: Divulgação

Legenda: Sakiê Brookes e Caio Souza Foto: Divulgação

Legenda: Mariana Fiúza e Francisco Victor Foto: Divulgação

Legenda: Sarah Damasceno, Igor Brito e Nicole Brookes Foto: Divulgação

Legenda: Suzana Geleilate e João Victor Pinto Foto: Divulgação

Legenda: Patrícia Nogueira e Beth Pinto Foto: Divulgação

Legenda: Carol e Matheus Carvalho Foto: Divulgação

Legenda: Célia e Arthur Magalhães Foto: Divulgação

Legenda: Humberto Lima, Victor Oliveira e Rosi Lima Foto: Divulgação

Legenda: Gabriel Mesquita e Diego Calado Foto: Divulgação

Legenda: Garibalde e Sandra Nobrega Foto: Divulgação

Legenda: Roberto Alves, Martinha Assunção, Celia Magalhães, Tais Pinto e Ana Cristina Camelo Foto: Divulgação

Legenda: Roberta Rosalba e Mario Brígido Foto: Divulgação

Legenda: Juliana Lima e Thiago Faria Foto: Divulgação

Legenda: Rilka Bezerra e Camile Feitosa Foto: Divulgação

Legenda: Manoel e Beatriz Machado Foto: Divulgação

Legenda: Maria Luiza e Hugo Ximenes Foto: Divulgação

Legenda: Renata e Davi Asfor Foto: Divulgação

Legenda: Rafaela Thomaz e Luciano Filho Foto: Divulgação

Legenda: Rafaela Oliveira e Carlos Rosado Foto: Divulgação

Legenda: Rafael e Priscila Leal Foto: Divulgação