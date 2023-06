CAPTEI: Veja os últimos lançamentos e tendências para vestidos de noivas 2023!

Na noite da última terça-feira (30), Ivanildo Nunes recebeu convidados no Alices Buffet para mostrar a nova coleção “Noivas”.

O designer valoriza e cria vestidos de noiva únicos. Desfilou 20 modelos inéditos, fruto de sua conexão com as comunidades carentes, valorizando o artesanato e ajudando na melhoria de renda das artesãs.

Legenda: Ivanildo Nunes e as Noivas Foto: LC Moreira

Na passarela, combinações de técnicas artesanais. Renda renascença, o crochê, a renda de Bilro e o Richelieu com rendas francesas. Na passarela, o resultado: peças exclusivas e sofisticadas.

Além desses modelos mais elaborados, Ivanildo Nunes apresentou opções minimalistas em zibeline e tule.

No mais, colaborando com o sucesso do evento: a gastronomia do Chef Rodrigo Viriato. Recepcionando os convidados, o som do piano de Felipe Adjafre. Camila Marieta animou a festa. O espaço do buffet, decorado por Rosalvo Pontes com apoio da estrutura da Fortluz. A Alfa Eventos foi a responsável pela coordenação geral.

Legenda: Camila Marieta Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Adjafre Foto: LC Moreira

Veja mais nas fotos captadas por LC Moreira:

