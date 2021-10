CAPTEI: UNIFOR PLÁSTICA está de portas abertas para visitação

A produção artística contemporânea está presente no Espaço Cultural Unifor, com o tema “Corpo Ancestral” e apresenta as produções de artistas cearenses e nacionais. Esse ano, a mostra conta com três homenagens a grandes figuras do Ceará que fizeram história: Nice Firmeza, Gilmar de Carvalho e Letícia Parente.

Legenda: Zé Tarcísio apreciando o quadro do professor Gilmar de Carvalho Foto: Ares Soares

Veja as fotos captadas por LC Moreira e Ares Soares:

Legenda: Fátima Veras e Manoela Bacelar Foto: Ares Soares

Legenda: Ana Quezado, Vitória Barbazam e Leo Gondim Foto: Ares Soares

Legenda: Marcelo Campos, Gina e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Unifor Plástica Foto: Ares Soares

Legenda: Marjorie Marshall e Mazé Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovítera e Mano Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Pollyana Quintella e Marcelo Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Unifor Plástica Foto: Ares Soares

Legenda: Paula Siebra Foto: Ares Soares

Legenda: Marcelo Campos e Manoela Bacelar Foto: Ares Soares

Legenda: Azuhli Foto: Ares Soares

Legenda: Jota Silva, Reno Góes, Aurélia Alencar e Cláudio Viriato Foto: Ares Soares

Legenda: Unifor Plástica Foto: Ares Soares

Legenda: Zé Tarcísio, Elusa e Totonho Laprovítera Foto: LC Moreira

Legenda: Unifor Plástica Foto: Ares Soares

Legenda: Mário Sanders, Rodrigo Porto, Adriana Helena, Fernando França e Pollyana Quintella Foto: Ares Soares

Legenda: Vitória Sanders, Luiz Cláudio e Mário Sanders Foto: Ares Soares

Legenda: Marcelo Campos, Rodrigo Porto, Adriana Helena, Pollyana Quintela, Randal Pompeu Foto: Ares Soares

Legenda: Unifor Foto: Ares Soares