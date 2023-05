CAPTEI: Unifor cria Núcleo de atendimento pioneiro para vítimas de violência urbana

A Universidade de Fortaleza, instituição da Fundação Edson Queiroz, inaugurou no último dia 3 de maio, o Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência Urbana (NAVV), com o objetivo de contribuir para a amenização dos impactos da violência no Estado do Ceará.

O evento foi aberto ao público e, para marcar a inauguração do NAVV, aconteceu, no Auditório da Biblioteca, a palestra sobre: "Violência Urbana e seus múltiplos impactos" ministrada pelo pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP), jornalista Bruno Paes Manso.

Na ocasião, a professora Juliana Mamede, coordenadora do curso de Direito e do Escritório de Prática Jurídica da Unifor lançou o livro “A Crise da Segurança Pública e as Facções Criminosas: origens, contexto e alternativas”. A autora, juntamente com a diretora do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), Katherinne Mihaliuc, são as coordenadoras do NAVV.

LC Moreira captou tudo!

