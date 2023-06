CAPTEI: Uma comemoração romântica e com mais de 73 motivos para festejar

No último 23, Cláudio Montenegro completou 73 anos de vida. O motivo da comemoração era de grande relevância para todos da família por celebrar o novo ciclo com saúde do aniversariante e o ano no qual o mesmo comemora as bodas de rubi com Cristina.

A data foi preparada com muito carinho pelo casal.

Uma cerimônia religiosa na Capela do Colégio Santo Inácio.

Legenda: Cláudio e Cristina Montenegro Foto: Michael Brito

Depois, a recepção na Casa Montenegro, novo hotspot mais lindo da cidade para momentos bem especiais.

Legenda: Casa Montenegro Foto: Michael Brito

Legenda: Casa Montenegro Foto: Michael Brito

O momento entre familiares e amigos foi embalado ao som de jazz e bossa. Destaque para as performances de Matheus no sax acompanhado da sofisticada seleção musical do DJ Gilvan Magno.

Legenda: Lilian Porto e Gilvan Magno Foto: Michael Brito

Em seguida, chegaram às divas do jazz: @cantanath e @idilva com suas respectivas bandas. Um arraso!

Legenda: @cantanath e @idilva Foto: Michael Brito

Legenda: Idilva e Banda Foto: Michael Brito

O menu foi assinado por Rafa Sudatti, servido nas louçarias do acervo WP acentuados pela décor da Sensorial, sempre com produtos exclusivos e artesanais.

Lilian Porto foi a responsável pelo cerimonial da festa.

Clicks foram captados por Michael Brito. Vem ver!

Legenda: Cristina e Cláudio Montenegro Foto: Michael Brito

Legenda: Casa Montenegro Foto: Michael Brito

Legenda: Cristina e Cláudio Montenegro com família Foto: Michael Brito

Legenda: Cristina e Cláudio Montenegro entre irmãos, irmão, cunhada e cunhado dele Foto: Michael Brito

Legenda: Cristina e Cláudio Montenegro entre irmãos, irmã, cunhada e cunhado dele Foto: Michael Brito

Legenda: Convidadas Foto: Michael Brito

Legenda: 73 anos de Cláudio Montenegro Foto: Michael Brito