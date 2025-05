CAPTEI: Um Sonho Realizado - Os 15 Anos de Germana Brandão

Na noite do dia 12 de abril de 2025, Germana Brandão, filha da deputada federal Ana Paula Brandão e de Márcio Cruz, recebeu familiares e amigos no Digregorio Buffet Parquelândia para comemorar os seus 15 anos com uma festa do jeito que sempre sonhou.

Legenda: Ana Paula Brandão, Germana Brandão Cruz e Márcio Cruz Foto: Maia Neto

A aniversariante usou três vestidos assinados pelo estilista Pedro Porcelini, simbolizando a sua personalidade e acompanhando a narrativa da festa.

Legenda: Germana Brandão Foto: Maia Neto

Legenda: Germana Brandão Foto: Maia Neto

Legenda: Germana Brandão Foto: Maia Neto

A decoração foi planejada por Fátima Gregório e o bolo criado por Cíntia Lobo.

O cerimonial ficou a cargo de Flávio Liffeman, que garantiu que cada instante da celebração fosse memorável.

Legenda: Flávio Liffeman, Ana Paula Brandão, Germana Brandão e Márcio Cruz Foto: Maia Neto

Um dos momentos mais marcantes foi a homenagem que Germana fez à mãe e às avós, oferecendo buquês de rosas.

Legenda: 15 Anos de Germana Brandão Foto: Maia Neto

Animando a festa, os Gêmeos DJ.

