Captei: Um chamego ao pé do ouvido

Dentre vários projetos interessantes que a chef Marina Araújo desenvolve, o mais diferente pelo seu restaurante “O Chamego” é o “Chamegagem”. Nesse dia, que é preparado com bastante antecedência, é escolhido uma cantora (ou cantor) para ser homenageada (o), há uma apresentação de um menu degustação completo com opção vegana em todas as etapas e é exclusivo para poucas pessoas.

A SiSi foi conferir e pode assegurar que a descoberta de sabores, aromas e dengos, cheios de afetos, em cada prato foram inesquecíveis! Confira as fotos de quem esteve na chamegagem ou foi só aproveitar a varanda super astral do lugar. Fotos por LC Moreira.