CAPTEI: UFC concede título de Doutor Honoris Causa a Beto Studart

Na última quinta-feira, 20, o empresário Beto Studart foi agraciado com o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Ceará (UFC). A cerimônia foi conduzida pelo ilustre reitor Cândido Albuquerque no Auditório da Reitoria.

A nomeação do título é um merecido reconhecimento à notável trajetória de Beto Studart e ao seu comprometimento com a construção de um futuro científico e tecnológico promissor para o Ceará, fruto do trabalho desenvolvido durante sua gestão como presidente da FIEC, bem como fundador da BSPAR.

A visão estratégica do empresário possibilitou uma articulação inédita entre o setor produtivo, a academia e o poder público, impulsionando um avanço significativo na promoção da ciência e inovação no Ceará.

