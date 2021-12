CAPTEI: Tradicional almoço na Casa da Indústria recebe o Governador Camilo Santana

Expoente do almoço tradicional da FIEC, o Governador Camilo Santana esteve na Casa da Indústria na última sexta-feira (10), onde enalteceu a parceria cada vez mais consistente entre a FIEC, o Governo do Estado e o setor produtivo, além de destacar algumas ações que foram realizadas em parceria com a FIEC durante a pandemia.

Oportunamente, o Governador lançou o “Atlas Digital Costeiro e Atlas Marinho”, uma plataforma digital on-line e livre, momento em que formalizou o Decreto “Grupo de Trabalho Planejamento Espacial Marinho do Ceará”, que institui o Comitê Estratégico para o Desenvolvimento e Elaboração do Planejamento Espacial Marinho do Ceará.

Outros pactos, também, foram legitimados: o Acordo de Cooperação Técnica –FIEC e CIPP, que visa a participação das entidades na contratação de Instituição de Ensino e Pesquisa, referente à elaboração de Projeto de Implantação do “Hub de Hidrogênio Verde” , bem como foi assinado o Memorando de Entendimento para Revitalização da Moda no Ceará, entre a SEDET e a FIEC.

