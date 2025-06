CAPTEI: Thais Jereissati Ary Canta os 50 com as Amigas e a Família

Na tarde de segunda-feira, 2 de junho, Thais Jereissati Ary celebrou seu “cinquentástico” em um almoço especial, reunindo amigas mais próximas em seu apartamento.

Com um tubinho drapeado lilás, a aniversariante recebeu cada convidada com toda a sua doçura e simpatia ao lado do marido, Dr. Tarso Ary, e das filhas, Lívia e Clara, em um ambiente repleto de alegria e doçura.

Legenda: Lívia, Thais, Tarso e Clara Ary Foto: LC Moreira

O padre Sales abriu o evento com bênçãos, reafirmando a importância da significativa data.

Legenda: Benção pelo Padre Sales Foto: LC Moreira

Em seguida, a família da aniversariante apresentou uma emocionante homenagem em vídeo destacando momentos marcantes da vida de Tati. Uma surpresa!

Legenda: Homenagem Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagem Foto: LC Moreira

Após, a tarde virou uma verdadeira festa, com o DJ Gilvan Magno tocando os melhores hits e animando as convidadas até o início da noite.

Legenda: DJ Gilvan Magno Foto: LC Moreira

Legenda: 50 anos Thais J Ary Foto: LC Moreira

A parte da gastronomia foi assinada pela caprichosa Aldena, a cozinheira (assim me entregou seu contato em um modesto guardanapo de papel). Estava tudo di-vi-no!

Legenda: Veruska Arruda, Jeritza Gurgel e Roberta Bandeira Foto: LC Moreira

Os drinks...ah, os drinks eram variados e elaborados pelo meu querido amigo que se garante muito, Hector Drinks. Ele trouxe um toque especial ao evento, elevando a celebração a um novo patamar. Recomendo!

Legenda: Herctor Drinks e Gabi Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Hector Drinks Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Hector Drinks Foto: LC Moreira

Foi uma segunda de primeira!

Legenda: Danielle Barreira, Fernanda Mendonça, Renata Cabral, Sabrina Carrero, Thais Ary, Alessandra Bezerril, Fernanda Mendonça e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Veja nas fotos de LC Moreira:

Legenda: Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Tarso e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Thais, Clara e Lívia Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Clara e Thais Ary, Anice Castro e Lívia Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Ary e Marcela de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Ary e Marcela de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Nevinha Souza e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta e Livia Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Anice Castro, Padre Sales e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Tarso e Clara Ary, Padre Sales, Thais e Lívia Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Benção Foto: LC Moreira

Legenda: Discurso Foto: LC Moreira

Legenda: Angélica Gondim e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Anice Castro e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Anice Castro e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Rodrigues, Verônica Picanço, Fernanda Mendonça, Veruska Arruda e Karina de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Rodrigues e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Prado, Thais Ary e Karina de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Kamila Araripe, Alessandra Bezerril e Tereza Raquel Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Elisa Mota e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Fujita e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Ariane Pontes, Fernanda Perdigão e Patrícia Weyne Foto: LC Moreira

Legenda: Clara e Thais Ary, Anice e Giovanna Otoch Foto: LC Moreira

Legenda: Ariane Pontes e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Veruska Arruda e Thaís Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Verônica Picanço e Thaís Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Thais e Lívia Ary e Karina Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Camille Cidrão, Thais Ary e Érika Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Salvino e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Pordeus, Thais Ary e Paula Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Barreira, Alessandra Bezerril e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Fontenelle e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Ary e Sâmea Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Ary e Sarah Rachel Landim Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Ary e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Perdigão, Thais e Tarso Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Otoch, Ana Cláudia Aguiar e Márcia Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Ary e Renata Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Ary e Priscila Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Ary e Neylê Neri Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Ary e Marcella Salles Foto: LC Moreira

Legenda: Verônica Picanço, Karina de Castro, Lucila Mendonça, Veruska Arruda, Thais Ary, Roberta Bandeira, Jeritza Gurgel, Angélica Gondim e Anice Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Ary e Isabela Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Araújo, Thais Ary e Renata Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Otoch, Naiana Batista, Thais Ary e Cecília Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Ary e Fernanda Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Ary e Fernanda Perdigão Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Rachel Landim, Thais Ary e Laysa Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Suiane Perez Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Ary e Danielle Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Tereza Raquel Ribeiro, Thais Ary e Isabela Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ary, Neivinha Souza, Anice Castro, Érika Figueiredo e Marcela de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Naiana Gripp e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinha Rolim e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Moraes e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila de Sá Cavalcante e Thaís Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Ary e Amigas do Beach Place Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Bandeira e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Ary e Camille Cidrão Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Coelho, Thais Ary e Kersia Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Carrero e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Cabral e Tereza Raquel Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Lucila Mendonça, Thais Ary e Danielle Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Clara Ary, Giovanna Otoch, Veruska Arruda, Thais Ary, Roberta Bandeira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Cavalho, Roberta Moraes e Neylê Neri Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Pinheiro, Ana Elisa Mota, Thais Ary e Cecília Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Angélica Gondim, Karina de Castro, Thais Ary, Jeritza Gurgel, Veruska Arruda e Roberta Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Thais Ary e Anice Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Cabral, Lucila e Fernanda Mendonça, Danielle Barreira, Thais Ary, Sabrina Carrero, Alessandra Bezerril e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira