CAPTEI: Terrazo Shopping é inaugurado com prestígio de personalidades influentes do Ceará

Na manhã desta terça-feira, 18, o Terrazo Shopping abriu suas portas com uma cerimônia de inauguração bem prestigiada. O centro comercial é moderno, elegante, espaçoso, bem equipado, imponente e com uma identidade visual atual.

A presença de autoridades políticas e lideranças empresariais ressalta a importância e o impacto do Terrazo Shopping na região. Com um investimento de mais de R$ 300 milhões e uma área de 32 mil m², o centro comercial promete impulsionar a economia local e contribuir para o desenvolvimento do Eusébio e arredores.

Terrazo Shopping

Além disso, com a inauguração do Terrazo Shopping fica evidente o divisor de águas no setor de compras, entretenimento e serviços da região. Com lojas âncoras, praça de alimentação com opções de fast food, rooftop com vista privilegiada e um "Terraço Gourmet" com preocupação ambiental, o empreendimento promete oferecer uma experiência de luxo e sofisticação aos seus visitantes.

Vamos falar do evento...No começo de tudo, o DJ Pedro Garcia foi o responsável pela seleção primorosa da boa música enquanto os convidados socializavam.

DJ Pedro Garcia

Apresentei o cerimonial sob as orientações do produtor de eventos Rai Meireles, da Ideemov Eventos, especialista em planejar, organizar, executar, e promover eventos com excelência e muito profissionalismo. Gosto de trabalhar com gente assim. Calmo e preciso.

Jeritza Gurgel

Jeritza Gurgel e Raí Meireles

O cantor Waldonys fez um pocket show no começo do cerimonial. Cantou Terral e Sonho de Icaro. Após, no acordeom, executou o Hino Nacional. Aplausos. Elogios do Governador, no momento oportuno.

Waldonys Menezes

Em seguida, os sócios do empreendimento, Antônio José Mello, Cláudio Brasil, Adérito Praça, Fernando Cirino, Vitor e Silvio Frota subiram ao palco.

Antônio José Mello, Cláudio Brasil, Adérito Praça, Fernando Cirino, Vitor e Silvio Frota

Fernando Cirino

Vitor Frota

Após breves relatos sobre o empreendimento, convidaram o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves e o governador do estado, Elmano de Freitas, que subiram ao palco e fizeram o uso da palavra.

Elmano de Freitas

Descerraram a placa juntamente com outras autoridades convidadas, inaugurando oficialmente o Terrazo Shopping.

Descerramento da Placa

Descerramento da Placa

LC Moreira captou alguns momentos do evento. Vem ver!

