CAPTEI: Tendências mundiais do varejo são apresentadas na Pós-NRF em Fortaleza

Pelo quinto ano consecutivo, a Ancar Ivanhoe, uma das maiores empresas de shopping centers do país, trouxe para o Brasil as novidades do mundo do varejo com o evento Pós-NRF.

Em Fortaleza, o evento aconteceu no cinema do Via Sul Shopping, ontem, 15, de modo presencial, dentro dos protocolos das autoridades sanitárias. O momento foi exclusivo para lojistas e parceiros, onde foi compartilhado as tendências apresentadas na "NRF: Retail's Big Show", maior evento de varejo do mundo, realizado em Nova Iorque.

Legenda: Gustavo Schifino, Head e sócio da 4All; Mariana Carvalho - Sócia da Ancar Ivanhoe e Tiago Mello - CEO da DWZ Foto: Rogério Lima

As palestras foram realizadas por Gustavo Schifino, Head e sócio da 4All e Tiago Mello, CEO da DWZ, além de Mariana Carvalho, sócia da Ancar Ivanhoe. Dentre os conceitos debatidos estarão o Metaverso, NFT e Web3. A meta é consolidar os conceitos aprendidos durante a feira e, alinhado com o plano estratégico da companhia, já que a Pós-NRF 2022 compartilhou com os lojistas convidados o perfil e o que motiva a compra desse novo consumidor, cada vez mais multicanal e criterioso no momento da compra.

Veja as fotos captadas por Rogério Lima, contratado da Ancar Ivanhoe e enviadas pela Engaja, com exclusividade, para a nossa coluna:

Legenda: Pós NRF 2022 - Mariana Carvalho - Sócia da Ancar Ivanhoe Foto: Rogério Lima

Legenda: Gustavo Schifino, Head e sócio da 4All Foto: Rogério Lima

Legenda: Carlos de Júlio Foto: Rogério Lima

Legenda: Equipe Ancar Ivanhoe Foto: Rogério Lima

Legenda: Tiago Mello - CEO da DWZ Foto: Rogério Lima

Legenda: Equipe Ancar Ivanhoe recebe o time da Engaja Comunicação no Pós-NRF no Via Sul Shopping Foto: Rogério Lima

Legenda: Equipe Ancar Ivanhoe recebe o time da Engaja Comunicação no Pós-NRF no Via Sul Shopping Foto: Rogério Lima

Legenda: Time de Marketing dos equipamentos da Ancar Ivanhoe no Ceará acompanha Pós-NRF no cinema do Via Sul Shopping em Fortaleza Foto: Rogério Lima