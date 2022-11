Captei: SVM Insights promove palestra com Giovana Alcântara

Na quarta, 23, o SVM Insights recebeu clientes e agências no Coco Bambu Iguatemi para apresentar ao mercado: dados de audiência, tendências do meio TV, projetos de venda para o ano de 2023 e abastecer os negócios com as oportunidades comerciais.

Legenda: Giovana Alcântara Foto: LC Moreira

Na ocasião, a palestra da Diretora de Desenvolvimento de Negócios Regionais Kantar Ibope, Giovana Alcântara trouxe reforço e robustez para o tema audiência e tendências do meio TV.

Veja quem ficou por dentro do assunto nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Arenusa Goulart Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Alcântara e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro Montenegro, Lívia Medeiros e Cleirton Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Carlos, Ana Quezado e Pâmera Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Gama, Erick Picanço e Jorge Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Dudu Brígido, Mauricio Junior, Mariana Ferreira Ananias Duarte e Paulo Victor Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Medeiros, Maria Helkena Xavier, Márcia Feitosa e Kacio Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Ricardo, Jonas Alves e Rossi Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Pâmera Cavalcante, Rafael Rodrigues e Grace Cardoso Foto: LC Moreira

Legenda: Serginho Fiúza, Lívia Medeiros, Márcia Feitosa e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Beth Lima e Rainarah Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Arenusa Goulart e Karolem Ferro Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Gama, Eduardo Bucols e Adriano Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Gama, Erick Picanço, Jorge Wanderley e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Rainarah Fontenele, Tayro Mendonça e Rayana Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá, Katiuska Facó e Juliana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Silva, Giovana Alcântara e Matheus Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Cleirton Pessoa e Gustavo Bortoli Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Fernandes, Cláudio Augusto e Cleirton Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Jackson Cruz, Rafael Rodrigues, Luana Saraiva, Grace Cardoso e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Vanderson Ferreira, Alessandro Montenegro, Lívia Medeiros e Cleirton Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Saraiva, Sara Monteiro e Grace Cardoso Foto: LC Moreira

Legenda: Rainarah Fontenele e Rayana Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Maia, Nathaly Martins, Vitória Portto e Karolem Ferro Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço e Arenusa Goulart Foto: LC Moreira

Legenda: Tayro Mendonça Foto: LC Moreira