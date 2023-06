CAPTEI: SVM Insights celebra o Dia do Mídia

Um almoço no restaurante Vasto Fortaleza na tarde de ontem, 21, foi o ponto de encontro escolhido pelo SVM Insights para celebrar o Dia do Mídia.

Por lá, enquanto rolava fotos dos profissionais de mídia da capital no selfie point de interação, o cartunista Tiagão (@baiaostudio), do DN, produzia a charge do momento.

Legenda: Luciano Maia, Karolem Ferro, Júlio César e Nathaly Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Thiagão Foto: LC Moreira

Um momento único de celebração e de intensa troca de conhecimento. Participantes impactados com a mais nova bandeira do Sistema Verdes Mares: o projeto Mares ao Mar.

Legenda: João Costa Foto: LC Moreira

Idealizado por Erick Picanço, diretor de marketing e comercial do SVM, Mares ao Mar expande horizontes sobre a pauta ESG, a mais recente iniciativa do Sistema Verdes Mares. O projeto tem como objetivo conscientizar e engajar a comunidade em prol da preservação dos ecossistemas, ressaltando a importância da sustentabilidade e do cuidado com o meio ambiente.

Legenda: Erick Picanço Foto: LC Moreira

A edição especial do SVM Insights em comemoração ao Dia do Mídia foi uma celebração vibrante daqueles que têm o poder de moldar opiniões e inspirar mudanças.

Legenda: SVM e profissionais do mídia da Advance Foto: LC Moreira

Veja quem esteve por lá fortalecendo os laços da comunidade de profissionais de mídia de Fortaleza e evidenciando o comprometimento do Sistema Verdes Mares.

Clicks captados por LC Moreira:

Legenda: Niara Meirele Foto: LC Moreira

Legenda: Rayana Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: João Costa, Niara Meirele, Rayana Gadelha, Érick Picanço e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambósio e Davi Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Joedilia Leal, Karinne Capistrano e End Formiga Foto: LC Moreira

Legenda: Lourenne Rabelo, Ivina Morozine, Pedro Brackenfeld e End Formiga Foto: LC Moreira

Legenda: Samara Garcia e Uzely Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Thyala Oliveira, Giulianne Cidade e Allana Layana Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Diógenes, Mariana Ferreira e Auri Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Thiagão Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula, Rainarah Fontenele e Pâmera Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Cleirton Pessoa e Nathalia Ririz Foto: LC Moreira

Legenda: João Costa, Rayana Gadelhae Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Fernandes, Caroline Lustosa e Daniel Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Dayanna Darley, Mariana Ferreira e Juliana Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Chaves, João Paulo Nunes, Diego Rocha e Pâmera Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Pâmera e profissionais do mídia Foto: LC Moreira

Legenda: SVM Insights Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Medeiros, Rayne Gadelha e Karolem Ferro Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus e Juliana Saraiva, End Formiga e Alessandra Garcia Foto: LC Moreira

Legenda: Cleirton Pessoa, Davi Fernandes e Fernando Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Cleirton Pessoa, Nira Farias e Jane Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meirele e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Maia, Karolem Ferro e Nathaly Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Ferreira e Saulo Basílio Foto: LC Moreira

Legenda: Mônika Vieira e Lourenne Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Pâmera Queiroz, Gabriel dos Santos e Arrabon Bernan Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Matos e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Mesquita, Liliane Pinheiro, Suzane Navarro, Pâmera Queiroz e Niellye Maire Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Mesquita, Cleirton Pessoa, João Paulo Nunes, Diego Rocha e Leonardo Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Raianarah Fontenele, Ana Paula, Rayana Gadelha, Tayro Mendonça e Júlio César Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Karolem Ferro e Lívia Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Lopes, Pâmera Queiroz, Mariana Ferreira, Davi Fernandes, Cleirton Pessoa e Lourenne Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: João Costa, Niara Meirele, Rayana Gadelha e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Medeiros Foto: LC Moreira