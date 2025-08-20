CAPTEI: SVM e ESPM Lançam Curso Pioneiro em Estratégia de Comunicação

Na manhã de terça-feira, 19, no Auditório Yolanda Queiroz, na Holding do Grupo Edson Queiroz o Sistema Verdes Mares (SVM) e a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), uma das instituições de ensino mais respeitadas da América Latina nas áreas de comunicação e negócios, uniram forças e lançaram uma parceria inédita que vai transformar o cenário da comunicação em Fortaleza.
O evento foi exclusivo para convidados do SVM e, por lá, estiveram parceiros, clientes e agências durante toda a manhã de imersão e informações privilegiadas.
SVM e ESPM lançaram um curso inovador sobre Estratégia de Mídia, reforçando o compromisso de promover conhecimento, capacitação profissional na região, bem como desconstrução, aprendizado e troca de experiências, celebrando a interseção entre tradição e inovação.
Arenusa Goulart, Diretora de Marketing e Inovação do SVM, destacou a relevância dessa iniciativa e as transformações em andamento na gestão do sistema.
O momento também foi de boas-vindas e apresentação aos convidados do novo Diretor Comercial do SVM, Alex Magalhães, que é graduado em Administração, com MBA e experiência na Telebras, na Kwan Business Solutions e em liderança na Globo por 25 anos. Em sua fala de apresentação, Alex mostrou-se com personalidade tranquila, conhecedor do mercado local e enfatizou a importância do aprendizado contínuo em um mundo profissional em constante mudança.
Após, Rodrigo Cintra, diretor executivo da ESPM, professor, doutor em relações internacionais, especialista em inovação e experiência do cliente, trouxe insights sobre o desafio do lifelong learning, essencial para profissionais adaptarem-se às novas exigências do mercado.
O evento ainda contou com a interessantíssima palestra de Diego Oliveira, coordenador da ESPM, que abordou a convergência entre mundos online e offline em estratégias de mídia.
Por fim, Diego Oliveira convidou como painelistas, Ana Hilda (Zenir), Alex Magalhães (Diretor Comercial do SVM), Júnior Mello (Normatel), Lívia Veras (Gerente Comercial do SVM) e Thiago Façanha (Abap) para troca de ideias sobre o mercado.
Este encontro marcou um importante passo para o fortalecimento do mercado de comunicação da região, unindo esforços em prol do desenvolvimento e atualização profissional.
No mais, LC Moreira captou a movimentação social do evento. Vem ver!