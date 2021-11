CAPTEI: Start dos 8 anos de Constantino Queiroz

A festa começou exatamente quando encerrou a última aula do ano letivo. Os amigos da escola do Constantino entraram num “ônibus balada” e, de lá, seguiram para o Plus no Cocobambu do Shopping Iguatemi Fortaleza.

Legenda: Turma do Constantino Sonic reunida Foto: Arquivo pessoal

A decoração foi Plus, que contou com o capricho da Ticiana Barreira.

Legenda: Decoração feita sob os cuidados de Ticiana Barreira Foto: LC Moreira

O bolo e os doces decorados foram obras de arte da Analu, da Ana Carolina Melo.

Legenda: Bolo da Analu Foto: LC Moreira

A criançada incorporou os poderes e as habilidades do boneco sensação dos jogos de vídeo game e uniram super força, velocidade, agilidade, resistência, imensa força de vontade na tarde da última sexta, 26.

Acompanhe os momentos dessa alegria nos flashs captados por LC Moreira:

Legenda: Otávio Filho, Adriana, Constantino Otávio e Edson Queiroz IV Foto: LC Moreira

Legenda: Otávio Filho, Constantino e Edson Queiroz IV Foto: LC Moreira

Legenda: Canstantino Queiroz e Cláudia Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Marília Machado, Otávio Queiroz e Manoela Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia Aguiar, Raquel Ferreira, Constantino e Adriana Queiroz e Marina Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana, Constantino Otávio e Edson Queiroz IV e Marcelo Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Carolina Melo e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Barcelar e Constantino Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Aragão, Adriana Queiroz e Raquel Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Pietra Pinheiro, Otávio Filho, Adriana e Edson Queiroz IV e Vanessa de Luca Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Gomes de Matos e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia e Isabella Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Queiroz e Thais Gomes de Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Queiroz e Ava Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Ester Jorge, Adriana Queiroz e Judite Caetano Foto: LC Moreira

Legenda: Damas Foto: LC Moreira

Legenda: Constantino e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Constantino e Edson Queiroz IV Foto: LC Moreira

Legenda: Constantino e Otávio Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Constantino Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Sena e Maria Luiza Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Queiroz IV e Vanessa de Luca Foto: LC Moreira

Legenda: Valmir Rosa de Souza, Adriana Queiroz, Liliana Diogo e Otávio Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Marília Machado, Constantino Queiroz e Manoela Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Vasconcelos, Ana Claudia Aguiar, Adriana Queiroz e Cristina Sena Foto: LC Moreira

Legenda: Talita Sampaio, Adriana Queiroz, Suzi Maia e Priscila Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Pietra Pinheiro, Adriana e Otávio Queiroz Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Flor, Adriana Queiroz e Flávia Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Judite Caetano, Sandra Gomes de Matos, Adriana Queiroz, Ester Jorge e Ana Carolina Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Bacelar, Constantino e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Marília Machado, Pietra Pinheiro, Judite Caetano, Sandra Gomes de Matos, Adriana Queiroz, Ester Jorge e Ana Carolina Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo, Talita e André Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Otávio e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Otávio Filho, Edson IV e Constantino Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Otávio Queiroz e Marcelo Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro, Cecilia, Melissa e Sarah Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Siqueira e Suzi Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Ferreira e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Pietra Pinheiro, Otávio Filho, Adriana, Constantino e Edson Queiroz IV e Vanessa de Luca Foto: LC Moreira

