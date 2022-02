CAPTEI: Solange Almeida foi a atração da festa surpresa feita por Marina Bastos para Léo Albuquerque

A esposa do empresário antecipou as comemorações e surpreendeu o marido com festão em casa, muitos amigos e alegria sem fim pela chegada dos 45 + 1 de Léo Albuquerque.

Legenda: Leo Albuquerque Foto: LC Moreira

Amigos agitaram tanto que, quem trafegava pela Beira Mar, sabia que, no apartamento onde rolava a balada, tinha gente feliz dançando todos os ritmos ao som privilegiado de Solange Almeida, Diego Facó e Fabinho Varela.

Legenda: Diego Facó e Solange Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Festa Foto: LC Moreira

Quer ver? Pois é aqui que você já sabe que sente o clima da festa como se estivesse lá, só pelas fotos captadas pelo LC Moreira:

Legenda: Betinho, Halano, Douglas, Leo, Colômbo, Victor, Nelson e Marcelo Foto: LC Moreira

Legenda: Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Betinho e Douglas Santos e Diego Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandra e Marcelo Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto e Leo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto e Luciana Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Betinho e Louise Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido e Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Luana Dummar, Ada e Viviane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Carol e Max Cavalcante, Lissa e Alexandre Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Cassio e Ana Vládia Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel e Ticiana Cidrim, Leo Albuquerque, Paulo José e Camila Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Domingos Sávio, Luiz Cláudio e Rafael Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Douglas e Gislaine Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Erika e George Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Festa Foto: LC Moreira

Legenda: Festa Foto: LC Moreira

Legenda: George Lima, Leo Albuquerque e Paulo Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Geraldo Magela, Cândido Albuquerque e Carlos Juaçaba Foto: LC Moreira

Legenda: Gisela e Hebert Vieira e Márcia Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Gislaine, Rebecca, Michelle, Lili, Louise e Raquel Foto: LC Moreira

Legenda: Halano e Michelle Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Ivo Dias e Maria Eduarda Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Léo Albuquerque e Cássio Sales Foto: LC Moreira

Legenda: LC Moreira e Solange Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Lea Barsi, Joana Fiúza, Luciana Borges e Carol Fialho Foto: LC Moreira

Legenda: Leo Albuquerque e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Leozinho, Leo, Lara e Lucas Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Leo e Marina Albuquerque e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Leo e Marina Albuquerque, Erika e George Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Léo e Marina Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Léo e Marina Albuquerque, Raquel e Victor Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Leozinho, Leo, Lara e Lucas Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Ligia Duarte, Marina Albuquerque e Camila Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Lourenço Rola e Joana Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Borges, Carol e Silvana Fialho Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Romcy, Ana Vládia Sales, Erika Lima e Márcia Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Marina e Léo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Mirella e Luiz Carlos Tomé Foto: LC Moreira

Legenda: Nelson Machado e Leo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Paula e Tuta Sancho Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo César e Naiana Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo José e Camila Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Pereira e Mariana Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Alessandra Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel e Victor Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Ferreira, Marina Albuquerque e Maritza Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca Albuquerque, Ana Vládia Sales e Luciana César Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca, Leo, Marina, Ana Vládia, Luciana e Augusto Foto: LC Moreira

Legenda: Régis e Taís Matias Foto: LC Moreira

Legenda: Robertinho e Roberto Bastos, Leozinho e Marina Albuquerque e Camila Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana Fialho e Geraldo Magela Foto: LC Moreira

Legenda: Solange Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Solange Almeida e Paulo José Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Solange Almeida, Paulo José Benevides, Marina e Leo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Suyane e Cilos Montezuma Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira