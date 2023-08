CAPTEI: Sistema Verdes Mares lança programa que vai muito além do entretenimento. Aos detalhes!

Na manhã desta quinta-feira, 10, convidados foram assistir a avant-première do primeiro episódio do programa "Inspira & Ação: Mares ao Mar" em uma sala de cinema do UCI, no shopping Iguatemi, em Fortaleza.

Apostando em um formato inovador e envolvente, o programa idealizado pelo diretor comercial e de marketing, Erick Picanço, traz histórias e ideias transformadoras relacionadas a uma das temáticas ESG (Ambiente, Social e Governança). Vem mais por aí, mas, nesse momento, o convite é para repensar sobre as atitudes do homem em relação ao meio ambiente.

No mar de novidades, a talentosa jornalista Taís Lopes é quem inicia o primeiro projeto, trazendo toda sua expertise e carisma para guiar os telespectadores pelo oceano através de uma das três bandeiras institucionais do SVM, o meio ambiente.

O programa começa no dia 26 de agosto e todos os sábados, às 11h45, através da TV Verdes Mares, você pode acompanhar o "Inspira & Ação: Mares ao Mar".

Veja quem já conferiu o primeiro programa nas fotos captadas por LC Moreira:

