CAPTEI: Sarah Brígido promove Summer Amalfitano para comemorar seu aniversário

No fim da tarde da última quarta-feira, 21, Sarah Brígido recebeu muita gente linda em um ambiente inspirado nos lounges dos sunsets europeus.

Legenda: Sarah Brígido Foto: LC Moreira

A filha de Ticiana e Duda Brígido cuidou do script e conceito de toda a festa.

Legenda: Duda, Ticiana, Sarah e Dudu Brígido Foto: LC Moreira

Dito Machado e Thiago Holanda trouxeram para a décor um conceito de leveza para os lounges nos jardins do clube inspirados na vibe de verão da costa amalfitana. Tudo estava em tons de azuis e amarelos. Algumas folhagens. A louçaria e os baldes de gelo gigantes foram cuidadosamente providenciados por Ticiana Patrício, com a marca Acervo WP.

Legenda: Thiago Holanda, Sarah Brígido e Dito Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Baldes com espumantes Foto: Pedro Porcelini

Che bello!

Os antepastos e a mesa de frios foram assinados pelo Chef Rafa Sudatti. Jantar e bebidas, sob os cuidados do Iate Clube.

Animando a festa, Dj Thiago Camargo e Dudu Brígido, irmão de Sarinha, que assumiu as pick-ups mais para o fim da festa.

Legenda: DJ Thiago Camargo Foto: LC Moreira

Legenda: Dudu Brígido Foto: LC Moreira

Por lá, também, o artista visual e caricaturista, Valber Benevides, fazendo o registro em arte das convidadas.

Legenda: Valber Benevides Foto: LC Moreira

Foi uma noite de alto astral, com muita música e doces, além de fatias do delicioso bolo da Feito com Amor servido após os parabéns.

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Sarah e Ticiana Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah e Dudu Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brígido e Família Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Brígido, Rodolfo Licurgo, Gustavo Gurgel, Ticiana Brígido, Jeritza e Pedro Gurgel e Daniela Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Bebel Rosário e Duda Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Érick Vasconcelos, Ticiana Brígido e Pompeu Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Peixoto e Pompeu Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo, Jeritza e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Leo, Ane e Lucas Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Brígido e Pompeuzinho Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Liliana, Mariana, Sarah, Renata e Ticiana Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana e Renata Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Pompeu Vasconcelos, Duda Brígido, Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana e Sarah Brígido e Ane Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel e Érick Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brígido, Érick e Beatrice Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Inês de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Cysne e Sarah Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brígido e DJ Thiago Camargo Foto: LC Moreira

Legenda: Artur Pessoa e Sarah Vilar Foto: LC Moreira

Legenda: Bernardo Pinheiro, Sarah Brígido e Paula Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela Sanford, Jeritza Gurgel e Pedro Porcelini Foto: LC Moreira

Legenda: Dito Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza e Gustavo Gurgel, Sarah Brígido e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Dudu Brígido, Djs Thiago Camargo e Albu Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Silvestro, Clarisse Prado, Sarah Brígido, Laisa Honorato e Lucas Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Jória Araripe, Camile Rola, Ticiana Brígido e Marina Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Jória Araripe e Sarah Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Liz Herbster e Manoela Pegado Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Brígido, Leo Alcântara e Érick Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Isabelle Henrique e Clara Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Ane Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Mel Vieira e Manu Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Brígido e Camile Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Peixoto, Paulo Victor, Sofia Paixão, Ticiana e Duda Bígido Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Brígido e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brígido e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brígido e Ane Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Sophia Portugal e Beatrice Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brígido e amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Marina e Leo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Vila e Sarah Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gurgel e Daniela Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo, Jeritza e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Gustavo, Jeritza e Pedro Gurgel e Daniela Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Liz Herbster, Maria Beatriz, Sarah Brígido, Cecília Pontes e Isabela Guerra Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Pegado, Maria Beatriz, Ticiana Brígido e Sophia Portugal Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Duda Brígido, Rodolfo Licurgo e Ticiana Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brígido e amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana, Sarah e Duda Brígido Foto: LC Moreira