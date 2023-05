CAPTEI: SAE Digital realiza encontro regional com mantenedores em Fortaleza

O sistema de ensino SAE Digital - Saber, Agir, Evoluir - conta com soluções educacionais completas para escolas particulares desde a Educação Infantil ao Ensino Médio e Pré-vestibular, atendendo às necessidades educacionais de gestores, professores e estudantes em todas as regiões do país, tendo como missão transformar a educação e garantir o sucesso dos seus clientes.

Com o objetivo de aproximar relacionamento, o SAE Digital promoveu, na tarde da última terça (02), a primeira edição do seu encontro regional com mantenedores do Ceará.

Legenda: Lucas Faleiros, Bruno Veras, Cláudia Raito, Miriam Greest e André Pedriali Foto: LC Moreira

O almoço aconteceu em um espaço, exclusivo, no restaurante Cabana Del Primo e contou com a presença dos diretores do SAE Digital, Bruno Veras (CEO), Mirian Geest e André Pedriali, além dos mantenedores das principais escolas da região, como Rede Agnus, Colégio Jim Wilson, Colégio Eça de Queiroz.

Legenda: SAE Digital Foto: LC Moreira

O encontro foi uma oportunidade para aproximar ainda mais as escolas parceiras do sistema de ensino e reforçar o compromisso do SAE Digital com o sucesso dos seus clientes.

Veja só quem esteve por lá!

LC Moreira captou alguns momentos:

Legenda: Bruno Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Airton de Oliveira, Cláudia Raito e Bruno Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria Macedo e Victor Lucas Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Vládia Ramos e Daniele Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Vládia Ramos, Diego Barroso e Daniele Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Shiotane, Débora Evelin, Lilian Rafaelly Gomes e Saulo Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Laine e Liduina Bertini Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Veras, Débora Evelin, Lilian Rafaelly Gomes, Cláudia Raito e Diego Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Carmen Castro e Francisca Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Diego Barroso, Cícero Wagner e Fátima Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Eliene Maciel e José Maria Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Francisca Semirames, Erika, Carla e Iasmin Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Francisca Semírames Foto: LC Moreira

Legenda: Cícero Wagner e Fátima Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Irmã Rosilene Trindade, Val Cavalcante e Wilson Camelo Foto: LC Moreira

Legenda: Jackson e Georgia Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Faleiros e Marcela Abreu Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Freitas, Carina Marques. Luiciana Couto e Valmir Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Dalegria, André, Ana Paula, Miriam Greest e Cláudia Raito Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Carlos e Francisca de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Silveira, Márcio Dalegria, Eliene Maciel Diego Barroso e José Maria Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Dalegria, Danielle Martins, Cláudia Raito e Bruno Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Dalegria, Francisca e Luiz Carlos de Oliveira e Bruno Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Dalegria, Janini Mourão e Cláudia Raito Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Dalegria, José Maria Junior e Diego Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Dalegria, Marcela Abreu, Janini Mourão, Manoela Abreu e Diego Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Dalegria, Ronaldo Bolsanobre, André Pedriasli e Magno Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Dalegria, Tadeu Botelho e Cláudia Raito Foto: LC Moreira

Legenda: Yasmin Abreu e Izabelle dos Reis Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Dalegrio, Francisca e Luiz Carlos de Oliveira, Carmen Castro e Diego Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Pereira e Ronaldo Bolsanobre Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Araújo. Márcio Dalegria, Janini Mourão, Cláudia Raito e Miriam Greest Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Bolsanobre, Bruno Veras, Alexandre Carlos, Cláudia Raito e Diego Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Bolsanobre, Bruno Veras, Ricardo Pereira, Cláudia Raito e Diego Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Bolsanobre, Miriam Greest, Manuela Abreu, Manoela Abreu Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Veras, Magno Macedo, Lucas Faleiros e Márcio Dalegria Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Raito Foto: LC Moreira

Legenda: SEA Digital Foto: LC Moreira

Legenda: SAE Digital Foto: LC Moreira

Legenda: Miriam Greest Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Dalegria Foto: LC Moreira

Legenda: SAE Digital Foto: LC Moreira