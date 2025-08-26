CAPTEI: Rodrigo Marques Lança Décimo Livro que Revela a Visita Icônica de Mário de Andrade ao Ceará

O professor e escritor Rodrigo Marques lançou, na noite de quinta-feira, 21, seu décimo livro intitulado "O Ceará Amazônico de Mário de Andrade", pela Fundação Waldemar Alcântara em parceria com o SENAC, em um evento aberto ao público na sede do Senac Aldeota.

Legenda: Rodrigo Marques Foto: LC Moreira

A obra, que possui prefácio de Lúcio Alcântara e orelha do professor Fernando Macedo, investiga a breve, mas significativa passagem de Mário de Andrade por Fortaleza, em 1927.

Legenda: Fabíola Gonçalves, Silvia Furtado, Cláudia Mota, Lúcio e Beatriz Alcântara e Rodrigo Marques Foto: LC Moreira

Marcando a presença desse ícone modernista no Ceará, o livro se baseia no diário "O Turista Aprendiz", além das fotografias tiradas por Mário de Andrade com sua câmera Kodak. Rodrigo Marques explora a conexão entre sertão e floresta no Ceará, resgatando a memória dos cantadores de viola e contribuindo para a diversidade cultural brasileira.

Ademais, no lançamento do livro, uma exposição de uma obra fotográfica da artista Jane Batista, de curadoria da galerista Patrícia Veloso, que reportava a um registro de um varal com roupas registrados no bairro do Vicente Pinzón, que assemelhava a um comentário do poeta e turista Mário de Andrade em terras alencarinas.

A noite foi bastante prestigiada.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Beatriz e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

