CAPTEI: Rodrigo Marques Lança Décimo Livro que Revela a Visita Icônica de Mário de Andrade ao Ceará

O professor e escritor Rodrigo Marques lançou, na noite de quinta-feira, 21, seu décimo livro intitulado "O Ceará Amazônico de Mário de Andrade", pela Fundação Waldemar Alcântara em parceria com o SENAC, em um evento aberto ao público na sede do Senac Aldeota.
A obra, que possui prefácio de Lúcio Alcântara e orelha do professor Fernando Macedo, investiga a breve, mas significativa passagem de Mário de Andrade por Fortaleza, em 1927.
Marcando a presença desse ícone modernista no Ceará, o livro se baseia no diário "O Turista Aprendiz", além das fotografias tiradas por Mário de Andrade com sua câmera Kodak. Rodrigo Marques explora a conexão entre sertão e floresta no Ceará, resgatando a memória dos cantadores de viola e contribuindo para a diversidade cultural brasileira.
Ademais, no lançamento do livro, uma exposição de uma obra fotográfica da artista Jane Batista, de curadoria da galerista Patrícia Veloso, que reportava a um registro de um varal com roupas registrados no bairro do Vicente Pinzón, que assemelhava a um comentário do poeta e turista Mário de Andrade em terras alencarinas.