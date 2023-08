CAPTEI: Retina Dinner - Uma Noite de Encontros e Conexões

Noite de quinta-feira, 24, Gyna e André Jucá abriram as portas de seu apartamento em Fortaleza para um jantar especial: o Retina Dinner. O evento reuniu amigos que vieram a Fortaleza para o 67º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, o maior do gênero na América Latina.

O congresso, que teve início no dia 23 e finalizou ontem, 26, aconteceu no Centro de Eventos do Ceará e contou com a participação de médicos especialistas, profissionais e pesquisadores. O encontro discutiu e compartilhou conhecimentos sobre prevenção e tratamento de doenças oculares, além de ter apresentado novos métodos científicos e tecnologias.

Legenda: Almir Sabrosa, André Príncipe, André jucá e Waltar Takahashi Foto: LC Moreira

No Retina Dinner, Gyna e André Jucá receberam ilustres convidados, como Marcos Ávila, Fany e Jacó Lavinsky, Magno Ferreira, Water Takahashi, AnaLuiza e Michel FARAH Priscilla e Arnaldo Bordon, Eduardo Cunha, Márcio Nehemy, Maria Vitória e Oswaldo Moura Brasil, Simone e Leiria Neto, Carol Hilgert, Cris e Alvaro Hilgert, Hamilton Moreira, entre outros.

O jantar foi uma oportunidade para os participantes do congresso relaxarem e aproveitarem um momento descontraído entre amigos. Em um ambiente elegante e acolhedor, Gyna e André Jucá proporcionaram uma noite memorável, recheada de boas conversas, risadas e momentos de descontração.

LC Moreira captou alguns momentos por lá. Vem ver!

Legenda: André e Gyna Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: Gyna Jucá e Walter Takahashi Foto: LC Moreira

Legenda: Alípio de Souza, Álvaro Hilgert e Oswaldo Moura Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago de Oliveira e Bárbara Porro Foto: LC Moreira

Legenda: Álvaro Hilgert, Norma Virnola e Mário Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Arnaldo e Priscila Bordon e Mauro Goldbaum Foto: LC Moreira

Legenda: Walter Takahashi e André Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: Ropdrigo Nagashima, Magno Ferreira, Marcos Ávila, Javier Yugar, Carlos Augusto Moreira e Jacó Lavinski Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Nagashima, Yana Macedo, Simone e Leiria Andrade Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto Moreira, Frani e Jacó Lavinski Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Moreira e David Isaac Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Cunha e Leiria de Andrade Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Otaviano Magalhães, Patricia Correas, Ricardo Japiassu, Maria Vitória Moura Brasil, Cristiana e Carolina Hilgert Foto: LC Moreira

Legenda: Otaviano Magalhães e Mauro Goldbaum Foto: LC Moreira

Legenda: Francine Veiga, Juliana Oresfes, Gyna Juca e Silvana Vianelo Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Neme, Francine Veiga e Juliana Oresfes Foto: LC Moreira

Legenda: Jacó e Frani Lavinski Foto: LC Moreira

Legenda: Francine Veiga, Juliana Oresfes, Simone Andrade, Gyna Jucá e Yana Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Teodomiro Garrido e André Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Rocha, Cláudia Uzeda, Osias Souza e Carlos Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Javier Yugar, Eduardo Cunha e Leiria de Andrade Neto Foto: LC Moreira