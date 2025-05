CAPTEI: Régis Jucá: 20 Anos de Saudade e um Legado Imortal

Raquel Jucá e Flavinho Quinderé receberam familiares e amigos em sua residência no bairro De Loudes para a avant-première do documentário "Régis Jucá: Para Sempre em Nossos Corações".

Legenda: Raquel Jucá e Flávio Quinderé Foto: Alex Campelo

Por lá, os convidados foram recepcionados pela família do médico que apresentou a uma obra homenageando o legado de Régis Jucá, pioneiro da cirurgia cardíaca no Ceará.

Legenda: Avant-première do documentário "Régis Jucá: Para Sempre em Nossos Corações" Foto: Alex Campelo

Com direção e produção de Moacir Maia, e trabalhos técnicos da Ursa Maior Filmes, o documentário de 34 minutos traz depoimentos tocantes que reconstroem a história do profissional dedicado, que, mesmo após sua partida há 20 anos, continua a inspirar. Entre suas conquistas, destacam-se a primeira cirurgia de revascularização do miocárdio no Norte e Nordeste, em 1972, e mais de 4 mil grandes intervenções.

Legenda: Laura, Raquel Jucá e Bob Sales Foto: Alex Campelo

O evento foi um verdadeiro tributo, repleto de reencontros, emoções e um profundo orgulho pela trajetória deste médico que deixou uma marca indelével.

