CAPTEI: Raul Araújo Filho é Agraciado com o Troféu Clóvis Rolim

Na noite de sexta-feira, 22, o Salão Cidade do La Maison foi o cenário da cerimônia de entrega do Troféu Clóvis Rolim 2025, evento promovido pela Federação das CDLs do Ceará e pela CDL de Fortaleza.
Legenda:
Freitas Cordeiro e Assis Cavalcante
Foto:
LC Moreira
A ocasião reuniu autoridades, empresários e lideranças do comércio cearense em uma celebração que destaca a importância do setor para o desenvolvimento do Estado.
Legenda:
Raul Araújo
Foto:
LC Moreira
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Raul Araújo Filho, foi o grande homenageado da noite, recebendo a mais alta distinção do comércio cearense.
O reconhecimento é pelo seu legado no Direito e pela relevância de sua trajetória pública, que inspirou muitos no caminho do serviço à sociedade.
Legenda:
Eduardo Rolim, Pio Rodrigues, Raul Araújo Clóvis Junior e Ricardo Rolim
Foto:
LC Moreira
O Troféu Clóvis Rolim, instituído em 1985, tem o propósito de homenagear líderes lojistas que marcaram a história do comércio e reconhecer personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Ceará em diversas frentes.
Legenda:
Heráclito Vieira, Assis Cavalcante, Marieta e Raul Araújo e Freitas Cordeiro
Foto:
LC Moreira
O evento celebrou a união entre comércio e justiça, destacando Raul Araújo Filho e o Troféu Clóvis Rolim como reconhecimento.
Veja nas fotos captadas por LC Moreira:
Legenda:
Marieta e Raul Araújo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Heráclito Vieira, Tatiane Sirtóri, Freitas Cordeiro e Assis Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pio Rodrigues e Stella Rolim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Heráclito Vieira e Tatiane Sirtóri
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Honório Pinheiro e Assis Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Denise e Ricardo Rolim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gabriela Ventura e Leo Couto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiziane Cavalcante e Érika Ximenes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Nicole Marinho e Guilherme Rolim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pretinha e Clóvis Rolim Junior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rodrigo Pereira, Antônio José Mota e Vicente Ferrer
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ricardo Rolim, Chico Esteves e Carlos Benevides
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro Ary e Antônio José Mello
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Antônio dos Santos, Stella Rolim e Pio Rodrigues
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Adaílson Queiroz e Gabriela Martins
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Antônio José Mota, Artur Bruno e Vládson Viana
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Andreza Gadelha e Magno Rolim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cassiano e Sílvia Barros de Oliveira e Freitas Cordeiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bosco e Célia Macedo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Francini Chaves, Freitas Cordeiro e Antônio Carlos Rodrigues
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cristine e Pedro Ary
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Heráclito Vieira, Tatiane Sirtóri, Freitas Cordeiro e Assis Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Dimas e Anelise Barreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eliomar de Lima, Rodrigo Pereira, Antônio José Mota, Pedro Alfredo, Loretan Bernutti e Vicente Ferrer
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fátima e Airton Boris
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Larry Martins, Pedro Alfredo e Rafael Fontenelle
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fátima e Zuleica Catunda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lavarck Mesquita, Rogério Cristino e Marcos Izequiel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando e Cristiana Esteves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raíssa Rocha, Mannuela Cordeiro e Marina do Vale
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Graça e Roberto Sérgio Ferreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Heráclito Vieira, Tatiane Sirtóri, Freitas Cordeiro e Assis Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Honório Pinheiro e Janus Fusezi
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Edswon e Silvana Frota, Selma Cabral e Nilza Parra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Iraguassu e Renata Teixeira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Dia do Comerciante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jacquline e Paulo Mota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luciano Lima, Socorro Barbosa, Sara Moreira e Edson Lima
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jéssica Guimarães e Guilherme Colares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pio Rodrigues, Antônio José Mello, Maurício Filizola e Assis Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
João Sobrinho e Lucrécia Araújo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pio Rodrigues, Antônio José Mello, Maurício Filizola e Assis Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marina do Vale
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pio Rodrigues, Stella Rolim, Heráclito Vieira, Tatiane Sirtori, Freitas Cordeiro, Assis Cavalcante e Artur Bruno
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Maurício Filizola e Laura Paiva
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mayra Thé e Raquel Agnes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro Alfredo e Loretan Bernutti
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rossana Cozza e Kejesson Queiroz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Verônica Pinzon e Helena Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Norma Zélia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Solenidade
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Solenidade
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Freitas Cordeiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Solenidade
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pio Rodrigues
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raul Araújo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assis Cavalcante, Raul Araújo e Freitas Cordeiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assis Cavalcante, Marieta e Raul Araújo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Edson Nóbrega, Raul Araújo e Pedro Alfredo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Nico Resende
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raul Araújo
Foto:
LC Moreira