CAPTEI: Raul Araújo Filho é Agraciado com o Troféu Clóvis Rolim

A noite de celebração no Ceará destacou as contribuições significativas para o comércio e a justiça

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Assis Cavalcante, Raul Araújo, Freitas Cordeiro e Pio Rodrigues
Foto: LC Moreira

Na noite de sexta-feira, 22, o Salão Cidade do La Maison foi o cenário da cerimônia de entrega do Troféu Clóvis Rolim 2025, evento promovido pela Federação das CDLs do Ceará e pela CDL de Fortaleza.

Legenda: Freitas Cordeiro e Assis Cavalcante
Foto: LC Moreira

A ocasião reuniu autoridades, empresários e lideranças do comércio cearense em uma celebração que destaca a importância do setor para o desenvolvimento do Estado.

Legenda: Raul Araújo
Foto: LC Moreira

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Raul Araújo Filho, foi o grande homenageado da noite, recebendo a mais alta distinção do comércio cearense.

O reconhecimento é pelo seu legado no Direito e pela relevância de sua trajetória pública, que inspirou muitos no caminho do serviço à sociedade.

Legenda: Eduardo Rolim, Pio Rodrigues, Raul Araújo Clóvis Junior e Ricardo Rolim
Foto: LC Moreira

O Troféu Clóvis Rolim, instituído em 1985, tem o propósito de homenagear líderes lojistas que marcaram a história do comércio e reconhecer personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Ceará em diversas frentes.

Legenda: Heráclito Vieira, Assis Cavalcante, Marieta e Raul Araújo e Freitas Cordeiro
Foto: LC Moreira

O evento celebrou a união entre comércio e justiça, destacando Raul Araújo Filho e o Troféu Clóvis Rolim como reconhecimento.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Marieta e Raul Araújo
Foto: LC Moreira

Legenda: Heráclito Vieira, Tatiane Sirtóri, Freitas Cordeiro e Assis Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues e Stella Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Heráclito Vieira e Tatiane Sirtóri
Foto: LC Moreira

Legenda: Honório Pinheiro e Assis Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Denise e Ricardo Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Ventura e Leo Couto
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante e Érika Ximenes
Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole Marinho e Guilherme Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Pretinha e Clóvis Rolim Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Pereira, Antônio José Mota e Vicente Ferrer
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Rolim, Chico Esteves e Carlos Benevides
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Ary e Antônio José Mello
Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio dos Santos, Stella Rolim e Pio Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Adaílson Queiroz e Gabriela Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio José Mota, Artur Bruno e Vládson Viana
Foto: LC Moreira

Legenda: Andreza Gadelha e Magno Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Cassiano e Sílvia Barros de Oliveira e Freitas Cordeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Bosco e Célia Macedo
Foto: LC Moreira

Legenda: Francini Chaves, Freitas Cordeiro e Antônio Carlos Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristine e Pedro Ary
Foto: LC Moreira

Legenda: Heráclito Vieira, Tatiane Sirtóri, Freitas Cordeiro e Assis Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Dimas e Anelise Barreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Eliomar de Lima, Rodrigo Pereira, Antônio José Mota, Pedro Alfredo, Loretan Bernutti e Vicente Ferrer
Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima e Airton Boris
Foto: LC Moreira

Legenda: Larry Martins, Pedro Alfredo e Rafael Fontenelle
Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima e Zuleica Catunda
Foto: LC Moreira

Legenda: Lavarck Mesquita, Rogério Cristino e Marcos Izequiel
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Cristiana Esteves
Foto: LC Moreira

Legenda: Raíssa Rocha, Mannuela Cordeiro e Marina do Vale
Foto: LC Moreira

Legenda: Graça e Roberto Sérgio Ferreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Heráclito Vieira, Tatiane Sirtóri, Freitas Cordeiro e Assis Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Honório Pinheiro e Janus Fusezi
Foto: LC Moreira

Legenda: Edswon e Silvana Frota, Selma Cabral e Nilza Parra
Foto: LC Moreira

Legenda: Iraguassu e Renata Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Dia do Comerciante
Foto: LC Moreira

Legenda: Jacquline e Paulo Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Lima, Socorro Barbosa, Sara Moreira e Edson Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Guimarães e Guilherme Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues, Antônio José Mello, Maurício Filizola e Assis Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: João Sobrinho e Lucrécia Araújo
Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues, Antônio José Mello, Maurício Filizola e Assis Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Marina do Vale
Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues, Stella Rolim, Heráclito Vieira, Tatiane Sirtori, Freitas Cordeiro, Assis Cavalcante e Artur Bruno
Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Filizola e Laura Paiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra Thé e Raquel Agnes
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Alfredo e Loretan Bernutti
Foto: LC Moreira

Legenda: Rossana Cozza e Kejesson Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Verônica Pinzon e Helena Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Zélia
Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade
Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade
Foto: LC Moreira

Legenda: Freitas Cordeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade
Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Raul Araújo
Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Raul Araújo e Freitas Cordeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Marieta e Raul Araújo
Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Nóbrega, Raul Araújo e Pedro Alfredo
Foto: LC Moreira

Legenda: Nico Resende
Foto: LC Moreira

Legenda: Raul Araújo
Foto: LC Moreira

 

 