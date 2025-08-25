CAPTEI: Raul Araújo Filho é Agraciado com o Troféu Clóvis Rolim

Na noite de sexta-feira, 22, o Salão Cidade do La Maison foi o cenário da cerimônia de entrega do Troféu Clóvis Rolim 2025, evento promovido pela Federação das CDLs do Ceará e pela CDL de Fortaleza.

Legenda: Freitas Cordeiro e Assis Cavalcante

A ocasião reuniu autoridades, empresários e lideranças do comércio cearense em uma celebração que destaca a importância do setor para o desenvolvimento do Estado.

Legenda: Raul Araújo

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Raul Araújo Filho, foi o grande homenageado da noite, recebendo a mais alta distinção do comércio cearense.

O reconhecimento é pelo seu legado no Direito e pela relevância de sua trajetória pública, que inspirou muitos no caminho do serviço à sociedade.

Legenda: Eduardo Rolim, Pio Rodrigues, Raul Araújo Clóvis Junior e Ricardo Rolim

O Troféu Clóvis Rolim, instituído em 1985, tem o propósito de homenagear líderes lojistas que marcaram a história do comércio e reconhecer personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Ceará em diversas frentes.

Legenda: Heráclito Vieira, Assis Cavalcante, Marieta e Raul Araújo e Freitas Cordeiro

O evento celebrou a união entre comércio e justiça, destacando Raul Araújo Filho e o Troféu Clóvis Rolim como reconhecimento.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Marieta e Raul Araújo

Legenda: Heráclito Vieira, Tatiane Sirtóri, Freitas Cordeiro e Assis Cavalcante

Legenda: Pio Rodrigues e Stella Rolim

Legenda: Heráclito Vieira e Tatiane Sirtóri

Legenda: Honório Pinheiro e Assis Cavalcante

Legenda: Denise e Ricardo Rolim

Legenda: Gabriela Ventura e Leo Couto

Legenda: Luiziane Cavalcante e Érika Ximenes

Legenda: Nicole Marinho e Guilherme Rolim

Legenda: Pretinha e Clóvis Rolim Junior

Legenda: Rodrigo Pereira, Antônio José Mota e Vicente Ferrer

Legenda: Ricardo Rolim, Chico Esteves e Carlos Benevides

Legenda: Pedro Ary e Antônio José Mello

Legenda: Antônio dos Santos, Stella Rolim e Pio Rodrigues

Legenda: Adaílson Queiroz e Gabriela Martins

Legenda: Antônio José Mota, Artur Bruno e Vládson Viana

Legenda: Andreza Gadelha e Magno Rolim

Legenda: Cassiano e Sílvia Barros de Oliveira e Freitas Cordeiro

Legenda: Bosco e Célia Macedo

Legenda: Francini Chaves, Freitas Cordeiro e Antônio Carlos Rodrigues

Legenda: Cristine e Pedro Ary

Legenda: Dimas e Anelise Barreira

Legenda: Eliomar de Lima, Rodrigo Pereira, Antônio José Mota, Pedro Alfredo, Loretan Bernutti e Vicente Ferrer

Legenda: Fátima e Airton Boris

Legenda: Larry Martins, Pedro Alfredo e Rafael Fontenelle

Legenda: Fátima e Zuleica Catunda

Legenda: Lavarck Mesquita, Rogério Cristino e Marcos Izequiel

Legenda: Fernando e Cristiana Esteves

Legenda: Raíssa Rocha, Mannuela Cordeiro e Marina do Vale

Legenda: Graça e Roberto Sérgio Ferreira

Legenda: Honório Pinheiro e Janus Fusezi

Legenda: Edswon e Silvana Frota, Selma Cabral e Nilza Parra

Legenda: Iraguassu e Renata Teixeira

Legenda: Dia do Comerciante

Legenda: Jacquline e Paulo Mota

Legenda: Luciano Lima, Socorro Barbosa, Sara Moreira e Edson Lima

Legenda: Jéssica Guimarães e Guilherme Colares

Legenda: Pio Rodrigues, Antônio José Mello, Maurício Filizola e Assis Cavalcante

Legenda: João Sobrinho e Lucrécia Araújo

Legenda: Marina do Vale

Legenda: Pio Rodrigues, Stella Rolim, Heráclito Vieira, Tatiane Sirtori, Freitas Cordeiro, Assis Cavalcante e Artur Bruno

Legenda: Maurício Filizola e Laura Paiva

Legenda: Mayra Thé e Raquel Agnes

Legenda: Pedro Alfredo e Loretan Bernutti

Legenda: Rossana Cozza e Kejesson Queiroz

Legenda: Verônica Pinzon e Helena Oliveira

Legenda: Norma Zélia

Legenda: Solenidade

Legenda: Solenidade

Legenda: Freitas Cordeiro

Legenda: Solenidade

Legenda: Pio Rodrigues

Legenda: Raul Araújo

Legenda: Assis Cavalcante, Raul Araújo e Freitas Cordeiro

Legenda: Assis Cavalcante, Marieta e Raul Araújo

Legenda: Edson Nóbrega, Raul Araújo e Pedro Alfredo

Legenda: Nico Resende