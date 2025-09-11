CAPTEI: Prefeito de Fortaleza Discute Novos Caminhos com Lide Ceará

Em almoço com associados do Lide Ceará durante a tarde de segunda-feira, 08, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, compartilhou um balanço de seus oito primeiros meses de mandato, destacando a relevância de uma gestão estratégica para promover justiça social e desenvolvimento.
Durante o encontro, Evandro Leitão reforçou a importância de um governo planejado e organizado, estabelecendo como prioridades áreas cruciais, como saúde, segurança e infraestrutura.
O prefeito enfatizou a necessidade de equilibrar as contas públicas, condição essencial para avançar em iniciativas que beneficiem a população. A situação econômica de Fortaleza ao início de sua gestão foi um ponto abordado, ressaltando os esforços empreendidos para melhorar este cenário dentro de uma gestão cuidadosa dos recursos e a execução de planos bem estruturados considerando vitais para que políticas sociais eficazes sejam implementadas.
A presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, elogiou a disposição de Evandro Leitão para o diálogo, característica que considera essencial para harmonizar interesses públicos e privados. Destacou, ainda, a promessa de Fortaleza como uma cidade de oportunidades, instando à parceria entre empresários e governo para garantir que seja um local atrativo para se viver.
"Nosso compromisso vai além de grandes números; queremos qualidade de vida"
O evento serviu não apenas como um espaço para o balanço de gestão, mas também como uma plataforma para reforçar a colaboração entre o setor público e o privado, com vistas a construir uma Fortaleza mais próspera e equitativa.
LC Moreira esteve por lá captando alguns momentos: