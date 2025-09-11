CAPTEI: Prefeito de Fortaleza Discute Novos Caminhos com Lide Ceará

Em almoço com associados do Lide Ceará durante a tarde de segunda-feira, 08, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, compartilhou um balanço de seus oito primeiros meses de mandato, destacando a relevância de uma gestão estratégica para promover justiça social e desenvolvimento.

Durante o encontro, Evandro Leitão reforçou a importância de um governo planejado e organizado, estabelecendo como prioridades áreas cruciais, como saúde, segurança e infraestrutura.

Legenda: Evandro Leitão Foto: LC Moreira

O prefeito enfatizou a necessidade de equilibrar as contas públicas, condição essencial para avançar em iniciativas que beneficiem a população. A situação econômica de Fortaleza ao início de sua gestão foi um ponto abordado, ressaltando os esforços empreendidos para melhorar este cenário dentro de uma gestão cuidadosa dos recursos e a execução de planos bem estruturados considerando vitais para que políticas sociais eficazes sejam implementadas.

A presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, elogiou a disposição de Evandro Leitão para o diálogo, característica que considera essencial para harmonizar interesses públicos e privados. Destacou, ainda, a promessa de Fortaleza como uma cidade de oportunidades, instando à parceria entre empresários e governo para garantir que seja um local atrativo para se viver.

Legenda: Emília Buarque Foto: LC Moreira

"Nosso compromisso vai além de grandes números; queremos qualidade de vida"

O evento serviu não apenas como um espaço para o balanço de gestão, mas também como uma plataforma para reforçar a colaboração entre o setor público e o privado, com vistas a construir uma Fortaleza mais próspera e equitativa.

LC Moreira esteve por lá captando alguns momentos:

Legenda: Leo Couto, Evandro Leitão e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Otacílio Valente, Beto Studart e Evandro Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: André Daher e Antônio José Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart e Julinho Ventura Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Ramalho, Guilherme Sampaio e Lauro Fiúza Júnior Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Macedo, João de Sá Cavalcante, Lauro Fiúza e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Resende e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Carlo Bastos, Patriolino Dias, Hemman Hesse, Inácio Aguiar e Otacílio Valente Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano Maia, Sérgio Resende e Tarcísio Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Deocleciano Albuquerque, PC Norões, Thales Varela e Paulo José Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Ibiapina e Marcos Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Gaída e Miguel Dias Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Sampaio e Dora Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: João e Tales de Sá Cavalcante e Régis Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Junior e Lauro Fiúza Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Colares, Agueda Muniz e Luciana Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Vilmar Ferreira, Leo Couto e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Tarcísio Porto, Anastácio Marinho, Walmar Carvalho e Igor Proença Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Frota, Gaída Dias e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Resende, Fabrício Martins e Otacílio Valente Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Medeiros, João de Sá Cavalcante, Agueda Muniz e Raimundo Padilha Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Barroso e Kauc Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa, Alessandro e Germano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: PC Norões, Thales Varela e Deocleciano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo José Benevides e Sérgio Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Milena Pereira e Roberto Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Nathaly Menezes e Sérgio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa e Edson Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Alfredo Cordeiro e Allfredo Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Ibiapina, Marcos Aragão, Anastácio Marinho, Marcus Albuquerque e Walmar Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão, Beto Studart, Carla Pontes, Silvio Frota e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart Foto: LC Moreira