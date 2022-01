CAPTEI: Pista de corrida da nova Beira Mar de Fortaleza é um convite para mudança na rotina da vida

Eu sei, todo mundo sabe: começar a malhar, não é fácil. Correr, então, precisa de um programa para dar o "start" e não parar prejudicando, ainda mais, a nova forma de ser e viver pretendida.

Dar passos para sentir a endorfina percorrendo nas veias e ter a sensação de superação a cada dia precisa, primeiro de tudo, querer. A segunda parte é o estímulo.

Legenda: O estímulo a mais da turma que treina na BM é ser fotografada pelo Dudu Ruiz. Os flagras são acompanhados no decorrer do ano, as fotos são publicadas no seu site e os atletas adoram ver a sua própria evolução! Sentem-se mais motivados! Foto: Dudu Ruiz

Foi por isso, que pedi ao “paparazzi” mais querido da BM, Dudu Ruiz, para mostrar quem está na “pista” e vem procurando adotar um novo ritmo para incluir na sua rotina mais saudável.

Dá uma olhada nos registros!

