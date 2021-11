CAPTEI: Os novos 60 anos de Marcia Aguiar

Marcia Feitosa Aguiar escolheu o verde limão com plumas, no melhor estilo para arrasar nos 60 anos! Com o coração batendo cada vez mais forte, as plumas vieram nas mangas, onde a aniversariante abria os braços para abraçar a família, novos amigos e aqueles de longas datas que chegavam para celebrar o novo ciclo da sua vida.

Legenda: Aniversariante vestida de Lisieux Maison Foto: Arquivo pessoal

Alguns irmãos estiveram ausentes, em virtude de compromissos profissionais, porém sempre presentes ao longo dos anos na vida da aniversariante.

O elegante ambiente do apartamento de Marcia Aguiar teve o toque dos amigos Dito Machado e Thiago Holanda. As delícias servidas durante todo o evento ficaram por conta de Toca Sampaio.

Legenda: Dito Machado, Marcia Aguiar, Toca Couto e Thiago Holanda Foto: Arquivo pessoal

Confira as fotos dos momentos vividos nesse dia especial da vida de Marcia Aguiar:

Legenda: Conceição Feitosa e Marcia Aguiar Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Marcia e Guilherme Aguiar Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Marcia Aguiar com as filhas Livia Aguiar e Marina Ary Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Carlinhos Feitosa e Marcia Aguiar Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Conceição Garcez, Luzia Feitosa, Marcia Aguiar, Liduina Paredes e Silvia Babadópulos Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Em pé Denise Sanford, Katherine Ary, Ana Cláudia Canamary, Afonsina Militão e Regina Almeida Sentadas Annie Benevides, Pretinha Rolim, Chrystine Ary, Jacqueline Mota Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Emidia Pessoa, Ana Patricia Dias, Marcia Aguiar e Zenaide Bezerra Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Laís Aguiar, Dalvinha Whalley e Livia Aguiar Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Lisieux Brasileiro, Marcia Feitosa e Dalvinha Whalley Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Livia Aguiar e Domingos Neto Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Lorena Pouchain, Marcia Aguiar e Leticia Studart Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Marcia Aguiar e Lisieux Brasileiro Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Marcia Aguiar e Rose Frank Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Marcia Feitosa Aguiar e Patricia Gomes Aguiar Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Marcia Feitosa Aguiar Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Maria José Jereissati, Jacqueline Mota, Marcia Aguiar, Lia Jereissati e Chrystine Ary Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Sandra Fujita e Conceição Garcez Foto: Arquivo pessoal