CAPTEI: Os Melhores Momentos do Inesquecível Sábado do Fortal 2k25

O sábado, 26, foi o dia o mais disputado do Fortal 2k25, atraindo multidões para a avenida e para o Camarote Mucuripe.

Legenda: Foliões Foto: LC Moreira

Por lá, alguns dos executivos do Grupo Edson Queiroz capitaneados pelo CEO, Carlos Rotella, acompanhado de sua esposa Carla Rotella, além de políticos, artistas, influenciadores e foliões.

Legenda: Carlos e Carla Rotella, Otameyre Furtado, Paula Nogueira e Carlos Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2k25 Foto: LC Moreira

O Corredor da Folia vibrou com Léo Santana, que deu início ao "Vem com o Gigante", seguido por Bell Marques e seu icônico Siriguella. Ivete Sangalo não deixou por menos, agitando o público ao assumir o trio com o bloco "Se Lança", repleto de hits e interação com os foliões. A artista ainda enviou uma mensagem carinhosa para a coluna SiSi e para o fotógrafo LC Moreira.

Legenda: Léo Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Bell Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Ivete Sangalo Foto: LC Moreira

No Camarote Mucuripe, a festa continuou com performances de Litto Lins, Natanzinho Lima e Rafa & Pipo.

O ápice foi a apresentação de Wesley Safadão, que elevou a energia da noite.

Legenda: Wesley Safadão Foto: Fred Pontes

No Palco Arena, o público também dançou ao som de DJ Kadu Justa Music e Karol do Axé, com destaque para Ricardo Chaves, que reviveu os tempos do Bloco Kanguru. Uma noite inesquecível que celebrou a música baiana!

Legenda: Fortal 2K25 Foto: LC Moreira

Ah... A coluna saiu mais tarde, porque trabalhamos até as 7h horas da manhã!

LC Moreira captou um monte de fotos legais e precisou de um tempinho para descansar e compartilhar com carinho.

Legenda: Fortal 2K25 Foto: LC Moreira

Agradecemos a sua compreensão, viu?

Legenda: Fortal 2K25 Foto: LC Moreira

Afinal, o bom é continuar repercutindo, né não?

Legenda: Carla e Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Nogueira e Carlos Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Otamayre Furtado Foto: LC Moreira

