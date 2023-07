Captei: Odete da Conceição: a história incrível de uma adoção com encontro de raízes

Uma recém-nascida afrodescendente, abandonada na roda da Santa Casa da Bahia, foi acolhida por uma senhora em 1933. Recebeu o nome de Odete da Conceição e encontrou um lar amoroso.

Com o passar dos anos, passou a morar com uma “irmã” e criou sobrinhos como filhos e sobrinhos-netos como netos. Adoção no coração. Mas algo faltava em sua busca pelas raízes familiares. Até que Deus revelou que seus verdadeiros laços estavam ali o tempo todo, pois a família que a adotou carregava em seu sobrenome sua origem: Montenegro - Cor Negra.

Legenda: 90 anos de Odete da Conceição Foto: Le Click

Aos 90 anos, Conceição recebe amor, carinho e atenção dos Montenegro. Ela é especial e uma referência de afeto. No domingo, 09, amigos e familiares se reuniram para comemorar as nove décadas da pessoa mais querida da família, Conceição, numa tarde animada e feliz na Casa Montenegro, onde tudo começou e onde estão guardadas as melhores lembranças da verdadeira família da aniversariante nesta vida.

Legenda: Casa Montenegro Foto: Le Click

Olha só as imagens captadas pela Le Click!

Legenda: 90 anos de Odete da Conceição Foto: Le Click

