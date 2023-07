CAPTEI: Odecio Tomaz faz 70 anos inspirado nas festas do Great Gatsby

Celebrando os 70 anos de vida, Odecio Tomaz reuniu familiares e amigos próximos em uma festividade intimista para celebrar a marcante data.

O empresário recebeu os convidados juntamente com Maria Tereza, fiel companheira ao longo de tantos anos. Por lá, compondo a moldura familiar, os filhos: Mariana, Arnobio e Odecio Filho, nora, genro e oito netos.

Legenda: Odecio e Maria Tereza Tomaz com a família Foto: Guilherme Duarte

A atmosfera do Vasto foi transformada em um verdadeiro cenário dos anos 20, inspirado no estilo Great Gatsby. Carine Moreira produziu a festa com detalhes em preto e dourado. Toques de glamour e grandiosidade transportaram os convidados para uma época de festas exuberantes e elegância impecável.

Legenda: Decoração Carine Moreira Foto: Guilherme Duarte

Animando a festa, com repertório diversificado, Marcio Campos.

Legenda: Maria Tereza e Odecio Tomaz com Marcio Campos e banda Foto: Guilherme Duarte

Na condução do cerimonial do evento, Celebre!

Veja as fotos da festa captadas por Guilherme Duarte:

Legenda: Odecio e Maria Tereza Tomaz com filhos, filha, genro e nora Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Mariana e Odecio Tomaz Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Odecio Filho e Odecio Tomaz Foto: Gillherme Duarte

Legenda: Arnobio e Odecio Tomaz Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Odecio Filho, Odecio e Arnobio Tomaz Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Mariana e Regis Nogueira Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Odecio e Mariana Tomaz Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Decinho, Maria Clara e Vitor Tomaz Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Pedro, Arnobio e Arnobinho Tomaz Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Joaquim Caracas, Odecio Tomaz, Aristofanes Canamary e Edmilson Cysne Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Homenagem dos netos Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Daniel e Vitor Tomaz Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Jaime Leitão e Odecio Tomaz Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Maria Tereza e Mariana Tomaz Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Maria José, Maria Tereza e Maria Sá Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Batista, Lúcia, Odecio e Maria Tereza Tomaz Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Aniversariante entre Camile e Marcelo Cidrão Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Decinho com Odecio Tomaz Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Maria Tereza e Maria Clara Tomaz Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Maria Tereza e Odecio Tomaz com os netos Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Odecio Tomaz, Aristófanes e Vania Canamary Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Aniversariante entre Cristiano, Franzé e Sofia Linhares Foto: Guilherme Duarte

Legenda: Parabéns Foto: Guilherme Duarte