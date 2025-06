CAPTEI: O Sucesso do Arraial de Ana Paula Daud

Na tarde da quinta-feira, 05, Ana Paula Daud transformou sua loja em um verdadeiro arraial para a festa junina que ela preparou com carinho para amigas e clientes.

O evento, que prometia animação, superou as expectativas. Com um time de mulheres vibrantes, as convidadas dançaram ao som do cantor Marcos Lessa, que trouxe um repertório cheio de energia e a animação atingiu seu ápice com uma animada quadrilha, que contagiou todos os presentes.

Legenda: Marcos Lessa Foto: LC Moreira

O ambiente foi decorado com elementos típicos da festa junina. Por lá, comidinhas e de produções com lenços, simbolizando a festividade.

Legenda: Ana Paula Daud e Suzana Campos Foto: LC Moreira

A festa foi um sucesso com muito arrasta-pé!

Veja nas fotos de LC Moreira:

Legenda: Ismênia Portela, Ana Paula Daud e Germana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Desiree Montenegro, Ana Paula Daud e Denise Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Áurea Boneca e Ivana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Daud e Luciana Pordeus Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula e Clarissa Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Guilherme e Ana Paula Daud Foto: LC Moreira

Legenda: Áurea, Philipe e Luzana Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Heloísa Marinho, Ana Márcia Nery, Inês Duarte e Dorotéa Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Monteiro e Ana Paula Daud Foto: LC Moreira

Legenda: Eliana David e Ligênia Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Cavalcante, Ana Paula Daud e Michelinne Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção, Gyna Machado, Ana Paula Daud e Márcia Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia Freire e Socorro Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Madeira, Ana Paula Daud e Larissa Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Monique Barreira e Betinha Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Elke Castelo Branco e Cristine Beviláqua Foto: LC Moreira

Legenda: Zuleica Catunda e Dóris Maia Foto: LC Moreira

Legenda: France Assad, Ana Paula Daud e Ana Cláudia Mapurunga Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Roberta Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Monique Barreira e Élida da Escóssia Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Martins e Mônica Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Isabelle Fiterman, Isabelle Queiroz e Nara Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia Cardoso e Anamélia Lacerda Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Brito e Liana Coelho Foto: LC Moreira