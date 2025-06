CAPTEI: O “Sim” de Isabela e Sergio na Igreja do Rosário

No último sábado, 31 de maio, a cidade de Atibaia, em São Paulo, aconteceu a celebração do casamento de Isabela Dutra e Sergio Salese em uma cerimônia cheia de emoção na Igreja do Rosário.

Por lá, amigos e familiares testemunharam um dos momentos mais especiais da vida do casal.

Altemar Dutra Jr., pai da noiva, se emocionou ao ver Isabela em vários momentos e surpreendeu os convidados quando cantou “Ave Maria”, deixando uma marca inesquecível na cerimônia.

Legenda: Altemar Dutra Jr e Isabela Dutra Foto: L.Mourão

Após o “sim”. Os noivos seguiram para a festa no Buffet Fritz, cercados de alegria e carinho.

Os recém-casados agora, estão em uma lua-de-mel na Itália.

Veja as fotos do enlace na divulgação para a imprensa:

Legenda: Isabela Dutra e Altemar Dutra Jr Foto: L.Mourão

Legenda: Isabela e Altemar Dutra Jr Foto: L.Mourão

Legenda: Isabela e Altemar Dutra Jr Foto: L.Mourão

Legenda: Isabela Dutra e Sergio Salese Foto: L.Mourão

Legenda: Isabela Dutra e Sergio Salese Foto: L.Mourão

Legenda: Isabela Dutra e Sergio Salese Foto: L.Mourão