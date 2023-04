CAPTEI: O casamento dos sonhos de Lillyan Di Carlly e Dennis Bodstein. Vem ver!

Os filhos de Francisco Hermes Rocha (in memorian) e Antônia Ausenir de Almeida Rocha e Antônio Mauro Bodstein (in memorian) e Valna Scognamiglio Bodstein se casaram, com as bençãos de Deus, na última sexta, 21, na Igreja do Cristo Rei. Celebração feita pelo Padre Fernando foi emocionante. Homilia repleta de detalhes sobre a vida do casal apaixonado.

Legenda: Noivos com Luís Custódio, Valna Bondstein, Antônio Rodrigues e Nancy Di Carlly Foto: LC Moreira

Após a ceromônia religiosa, empresária e atriz cearense, Líllyan Di Carlly, e o empresário carioca, Dennis Bodstein, receberam familiares e amigos de diversos lugares do país, no Salão Mar do La Maison.

Legenda: Líllyan Di Carlly e Dennis Foto: LC Moreira

O lugar da festa foi todo ambientado pela Triart, por Alexia Fontes. Lindo e luxuoso, na proporção do sonho dos noivos.

Legenda: Líllyan Di Carlly Foto: LC Moreira

A noiva vestia um Mila Nova, estilista ucraniana, e joias de família. Nas mãos, bouquet da Tomoé. O beauty foi de Eduardo Ferreira.

Legenda: Líllyan Di Carlly segura do bouquet produzido pela equipe da Margarida, da Tomoé Foto: LC Moreira

Legenda: O beauty foi de Eduardo Ferreira. Na foto com a noiva, Líllyan Di Carlly Foto: LC Moreira

Animando a festa, Nagib Acário. O cantor trouxe um clássico de Elton Jhon, Your Song, para a valsa dos noivos. Luís Marcelo e Gabriel animaram os convidados até 5h da manhã e DJ Itaquê embalou os inimigos do fim até às 07 horas.

Legenda: Dennis Bodstein e Líllyan Di Carlly com Nagib Acário Foto: LC Moreira

Legenda: Banda Nagib Acário Foto: LC Moreira

No comando do cerimonial, Versatte, coordenada pelo olhar atento de Patrícia Sampaio.

Legenda: Lillyan Di Carlly, Dennis Bodsyein e Patrícia Sampaio Foto: LC Moreira

Confira as fotos de LC Moreira:

Legenda: Nancy, Dany, Lillyan e Ausenir Di Carlly Foto: LC Moreira

Legenda: Noivos com padrinhos Foto: LC Moreira

Legenda: Noivos e padrinhos Foto: LC Moreira

Legenda: Noivos e padrinhos Foto: LC Moreira

Legenda: Noivos e padrinhos Foto: LC Moreira

Legenda: Noivos e padrinhos Foto: LC Moreira

Legenda: Noivos e padrinhos Foto: LC Moreira

Legenda: Noivos e padrinhos Foto: LC Moreira

Legenda: Noivos e padrinhos Foto: LC Moreira

Legenda: Hedla Spinello e Rebeca Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Célia, Ângela Gurgel e Janaína Gouveia Foto: LC Moreira

Legenda: Diego Cro e Natália Bodstein Foto: LC Moreira

Legenda: Dudu Carneiro, Georgia Busgaib e Ana Beatriz Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Dudu Carneiro, Georgia Busgaib, Larissa Send e Edimilson Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Lima e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Melo e Andréa Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Milena Fernandes, Ives, Ingo e Nancy Di Carlly Foto: LC Moreira

Legenda: Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Gurgel e Janaína Gouveia Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Rodrigues, Deny Di Carlly e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Bárbara Quercetti e Rafael Sartarello Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno e Lissa Thé Foto: LC Moreira

Legenda: Edson e Hedla Spinello Foto: LC Moreira

Legenda: Hedla Lopes e Hedla Spinello Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo, Mônica e Paulo Lima e Karine Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Calheiros e Hedla Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Oliveira e Rogério Cabobianco Foto: LC Moreira

Legenda: Georgia Busgaib Foto: LC Moreira

Legenda: Hedla Spinello Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Loures Foto: LC Moreira

Legenda: Rebeca Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Marília Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Valna Bodstein e Luís Custódio Foto: LC Moreira

Legenda: Tarciela Cordeiro e Rebeca Parsseri Foto: LC Moreira

Legenda: Saulo Farias, Benício, Hérdeny e Bianca Di Carlly Foto: LC Moreira

Legenda: Nancy Di Carlly, Junior Venâncio, Ives e Ingo Di Carlly Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Bezerra e Cícero Júnior Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Cortez e Rita Haussen Foto: LC Moreira

Legenda: Renato e Márjorie Barcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Rebeca Sampaio e Natália Curvelo Foto: LC Moreira

Legenda: Rebeca Passeri, Marcella Aragão, Rita Haussen e Janaína Maciel Foto: LC Moreira

Legenda: Helen, Fernando e Júlia Assef Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro e Liana Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Carvalho e Álvaro Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Binato, Laís Bártoli, Luiza Veiga e Renato Lucas Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas e Carol Mesquita, Cecília Moreira, Karina Mesquita e Karlison Ney Foto: LC Moreira

Legenda: Marcella e João Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Marco Varela, Andréa Rocha e Renato Lucas Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Curvelo e Roberto Ferraz Foto: LC Moreira

Legenda: Rayane Magna, Lucas Mesquita e Marília Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Raul Tinoco e Marina Loures Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Di Paula e Alexandre Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Pompeu Vasconcelos, Rodrigo Carneiro e Edimilson Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Pompeu e Marília Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Lima e Karine Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Nelson Almeida e Isabel Fragoso Foto: LC Moreira