Na última quinta-feira, 06, o Piano Bar do Iate Clube se transformou em um verdadeiro reduto carnavalesco para celebrar o aniversário de Inês Cals.

Por lá, as amigas foliãs da aniversariante chegaram vestidas com as camisetas personalizadas para participar do "Bloquinho da Inês".

Legenda: Aniversário de Inês Cals Foto: Geovanne Jinkings

Com um clima de alegria, as convidadas dançaram ao som de clássicos do carnaval numa alegria só!

Veja nas fotos captadas por Geovanne Jinkings:

Legenda: Inês Cals Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Inês Cals e Ana Luiza Costa Lima Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Ana Lúcia Montenegro, Inês Cals e Luiziane Esteves Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Beta Mota e Gabrielle Ximenes Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Gláucia Benevides, Inês Calls e Marisa Benevides Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Isabel Machado e Valeria Andrade Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Venúsia Ribeiro, Inês Cals e Clicia Rocha Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Silvia Campos e Inês Cals Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Liliana Farias, Inês Cals e Giana Studart Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Inês Cals e Ione Fiúza Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Ana Pinto, Germana Viana e Claudia Alexandre Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Inês Cals e Ana Studart Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Inês Aguiar, Inês Cals e Excelsa Costa Lima Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Inês Cals e Martinha Assunção Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Giana Studart, Maria Lucia Negrão, Luiziane Cavalcante, Liliana Farias e Germana Viana Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Excelsa e Ana Luiza Costa Lima Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Isabella Alencar, Inês Cals, Cris Benevides e Andrea Alencar Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Inês Cals e Fátima Camara Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Inês Frota, Inês Aguiar, Inês Cals e Inês Tavora Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Ana Pinto e Fatima Camara Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Aniversário de Inês Cals Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Aniversário de Inês Cals Foto: Geovanne Jinkings