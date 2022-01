Quem conhece a Monti, sabe que essa mulher é super do bem, tem uma alegria única e adora comemorar a vida.

Legenda: Monti com as amigas Foto: LC Moreira

O dia do aniversário, não passou em branco. A influencer festejou em grande estilo com as convidadas não positivadas, que se animaram ao som da Banda Farofa Chic e DJ Gilvan Magno.

Olha só o que o LC Moreira captou por lá:

Legenda: Viviane Almada, Montiele Arruda e Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Monique Benevides e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Carol do Ceará, Ingrid Feitosa, Mabel Portela, Germana Wanderely, Lea Lopes e Desiree Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Angelina Ribeiro, Claryanne Aguiar, Montiele Arruda e Marceline Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Dantas e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Cibele Lucena e Alexia Engels Foto: LC Moreira

Legenda: Desiree Cavalcante e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Lira Foto: LC Moreira

Legenda: Alexia Engels Foto: LC Moreira

Legenda: Angelina Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Angelina Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Claryanne Aguiar, Angelina Ribeiro e Marceline Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Claryanne Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Dany Cordeiro e Adriana Lira Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Almada e Karina Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Queirós, Montiele Arruda e Mirela Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Dany Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Desiree Cavalcante e Mabel Portela Foto: LC Moreira

Legenda: Desiree Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Gilvan Magno Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Queirós e Viviane Almada Foto: LC Moreira

Legenda: Montiela Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Desiree Cavalcante, Ana Luiza Barreira e Tayra Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela, Renata e Eslândia Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Wangerley e Ingrid Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Telma Regina, Montiele Arruda e Kelly Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Tayra Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Isabella Fiúza e Luiziane Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Kelly Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Lea Lopes e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Leticia e Erika Queiroz e Roberta Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Freire e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Albuquerque e Karina Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Albuquerque, Viviane Almada, Dany Cordeiro, Montiele Arruda, Adriana Lira e Raquel Becker Foto: LC Moreira

Legenda: Marceline Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Mirela Bezerra e Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Karina Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Ximenes e Carol do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Becker, Adriana Lira e Dany Cordeiro Foto: LC Moreira