Captei: Nova exposição da Galeria Multiarte atrai amantes da arte contemporânea brasileira

Max e Victor Perlingeiro receberam, na noite de terça, 25, na Galeria Multiarte, visitantes e apreciadores de obras contemporâneas.

Legenda: Victor e Max Perlingeiro, Ticiana Queiroz, Renata Jereissati, Marcus Lontra, Bitoca e Lauro Fiúza Foto: LC Moreira

A exposição "Leonilson e a Geração 80" registra os 30 de morte de Leonilson e celebra os 35 da Galeria Multiarte em 2023.

Por lá, o acervo precioso de José Lenonilson de Bezerra Dias e de vários outros artistas que integraram a marcante exposição “Como vai você Geração 80?” , uma mostra que ocorreu em 1984, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage.

Legenda: Victor e Max Perlingeiro e Renata Jereissati Foto: LC Moreira

Os curadores da exposição são: Marcus de Lontra Costa, Paulo Roberto Leal e Sandra Magger, que trouxeram para o espaço Multiarte, da emblemática exposição do Parque Lage, além de Leonilson, também obras de: Adir Sodré de Souza, Alex Vallauri, Beatriz Milhazes, Chico Cunha, Ciro Cozzolino, Daniel Senise, Fernando Barata, Gervane de Paula, Gonçalo Ivo, Hilton Berredo, Jorge Guinle, Leda Catunda, Leonilson, Luiz Zerbini e Sergio Romagnolo. São coleções públicas e privadas e do acervo da Sociedade Amigos do Projeto Leonilson, que apoiou e incentivou o planejamento da exposição e da publicação.

LC Moreira captou alguns momentos da abertura da exposição. Vem ver!

