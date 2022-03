CAPTEI: Nova CeArt é inaugurada em um dos principais pontos comerciais da cidade

Com muito mais conforto e beleza, o espaço oferece produtos das diversas tipologias artesanais em um dos principais centros comerciais da capital cearense.

A Central de Artesanato do Ceará (CeArt) é ligada à Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), contando, atualmente, com seis espaços físicos de comercialização do artesanato cearense no Estado e um canal on-line (lojaceart.online).

Chega mais para ver quem esteve por lá, através das fotos captadas por LC Moreira:

