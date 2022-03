CAPTEI: Na Lagoa do Uruaú a folia carnavalesca foi no domingo

Um dos points mais disputado nos finais de semana do Ceará pela high society cearense, a Lagoa do Uruaú, no Município de Beberibe, uma área de Proteção Ambiental (APA), serviu de cenário para a folia de Carnaval em 2022.

Legenda: Folia Uruaú Foto: LC Moreira

As águas tranquilas da lagoa permitiram o desfrute da animação das lanchas que proporcionaram um Carnaval sem aglomeração, já que as turmas fizeram um encontro de lanchas e, somente depois, um sunset nas dunas com amigos.

Vem ver como foi essa animação através das fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Aristênio e Ana Cláudia Canamary Foto: LC Moreira

Legenda: Myrella e Luiz Carlos Tomé Foto: LC Moreira

Legenda: Leo e Marina Albuquerque e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Karina, Marcelo e Maria Julia de Castro e Bruno Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio e Naiara Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Camila Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Otílio Ferreira e Manu Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Maira, Aderaldo e Milton Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Ediane e Cláudio Henrique Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim Araújo e Lara Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Ariston e Ellen Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto Albuquerque, Marcelo Carneiro, Leo e Cândido Albuquerque e Sérgio Rebouças Foto: LC Moreira

Legenda: Banda da Lagoa Foto: LC Moreira

Legenda: Camila, Marcelo, Lucca e Marcela Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Chico, Thais e Chiquinho Sarno Foto: LC Moreira

Legenda: Cybele e Ingrid Gurgel, Melina Dias e Ana Flávia Torquato Foto: LC Moreira

Legenda: Davi, Alexandre, Sarah e Sofia Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Edmilson Lima e Cláudio Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Ellen Araújo e Erika Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Ellen Araújo, Ana Cláudia Canamary e Myrella Tomé Foto: LC Moreira

Legenda: Erika e George Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Albuquerque, Victor Lima, Naiara Albuquerque, Sabrina Lima e Felipe Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe e Fábio Albuquerque e Charles Skiner Foto: LC Moreira

Legenda: Victor e Raquel Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: ZSofia Sales, Maria Júlia e Ellen Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Pontes, Gustavo, Nubia e Iana Tomé e Gomes de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Pereira, Mariana Albuquerque, Maria Eduarda e Olavo Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Naiara Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela Albuquerque e Danilo Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim Araújo, George Lima, Felipe Albuquerque, Vistor Lima e Leo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Karine de Castro e Ellen Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Leo Albuquerque e Banda da Lagoa Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Jovino, Thais Ventura e Raquel Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Lolô e LC Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Lolô Moreira e Ana Cláudia Canamary Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Sales e Maria Júlia Tigre Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Macedo, Sabrina Lima, Camila Benevides e Erika Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Marco, Lia e Martina Jovino Foto: LC Moreira