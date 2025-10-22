CAPTEI: Mundo Unifor 2025 começa com palestra de Carlos Ferreirinha e destaca poder do conhecimento

A Universidade de Fortaleza deu início, nesta segunda-feira (20), à 12ª edição do Mundo Unifor, considerado o maior evento científico e cultural do Nordeste.
A cerimônia de abertura, realizada no Teatro Celina Queiroz, contou com apresentação da Big Band, antes da palestra de Carlos Ferreirinha, referência no mercado de luxo e fundador da MCF Consultoria.
Ex-presidente da Louis Vuitton Brasil, Carlos Ferreirinha destacou o conhecimento como instrumento de transformação bem como afirmou que o diferencial atual está em criar experiências significativas e promover pertencimento.
“Conhecimento é libertador. A informação empodera”
Após, Gal Kury convidou o protagonista do evento para uma troca de ideias.
Em seguida, Carlos Ferreirinha foi abordado por alunos para autógrafos.
Com programação até sexta-feira, 24, o evento tem como tema “O mundo em conexão: Natureza, Tecnologia e Humanidades”e reúne palestras, oficinas, encontros acadêmicos e novidades como o Prêmio de Literatura Unifor e o Fórum da Administração – ENANGRAD.
Para o reitor Randal Martins Pompeu, o Mundo Unifor reforça a missão da instituição, mantida pela Fundação Edson Queiroz, de transformar vidas por meio do conhecimento.
O evento é bienal e já recebeu nomes como Bill Clinton e Muhammad Yunus.
Veja a movimentação social captada por LC Moreira: