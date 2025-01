CAPTEI: Montiele Arruda e a Celebração de Uma Vida de Alto-Astral

Montiele Arruda comemorou seus 50 anos na noite de quinta-feira, 16, no Flores Arte Bistrô. O evento foi do jeito que ela queria: aconchegante e intimista, contou com a presença de amigos e amigas bem juntinhos, que trouxeram um alto astral contagiante para a festa.

Para animar a noite, Sandrinha, sempre chique e com um vozeirão impressionante, trouxe os grandes sucessos dos forrós das antigas, garantindo que ninguém ficasse parado e todas cantassem alto. A atmosfera da festa foi de pura diversão e celebração.

Legenda: Montiele e Sandrinha Foto: Paulo Máximo

Um bolo lindo, alto e dourado com uma vela vintage marcando a idade tão importante foi o destaque da celebração da Queen.

Legenda: Aniversário Montiele Arruda Foto: Paulo Máximo

O Flores Arte Bistrô, que reservou todo o espaço para a ocasião, proporcionou o cenário perfeito para a comemoração dos 50 anos de Montiele. A combinação da música animada, boa companhia e um ambiente acolhedor fez com que a festa fosse um verdadeiro sucesso.

Parabéns a Monti! Você está 50tástica!

Legenda: Carol do Ceará, Montiele Arruda e Jeritza Gurgel Foto: Paulo Máximo

Veja os melhores momentos nas fotos captadas por Paulo Máximo:

Legenda: Montiele Arruda e Humberto Foto: Paulo Máximo

Legenda: Montiele Arruda e Carol do Ceará Foto: Paulo Máximo

Legenda: Camila Nascimento Montiele Arruda e Iratuã Freitas Foto: Paulo Máximo

Legenda: Léah Lopes e Kika Gurgel Foto: Paulo Máximo

Legenda: Cláudia Pinheiro, Montiele Arruda e Lu Freitas Foto: Paulo Máximo

Legenda: Itaquê Teixeira e Montiele Arruda Foto: Paulo Máximo

Legenda: Martinha Assunção, Talyzie Mihaliuc e Germana Wanderley Foto: Paulo Máximo

Legenda: Montiele Arruda e Vanessa Almada Foto: Paulo Máximo

Legenda: Marjporie Marshall, Montiele Arruda e Valter Moura do Carmo Foto: Paulo Máximo

Legenda: Rafael Xerez e Carlos José Foto: Paulo Máximo

Legenda: Vanessa Almada, Marta Freire e Marceline Moreno Foto: Paulo Máximo

Legenda: Raquel e Denise Meira Foto: Paulo Máximo

Legenda: Márcia Studart, Geórgia Bezerra e Carol do Ceará Foto: Paulo Máximo

Legenda: Fernanda Cunha e Camila Rizzato Foto: Paulo Máximo

Legenda: Pedro Percelini, Montiele Arruda e Jeritza Gurgel Foto: Paulo Máximo

Legenda: Jória Araripe e Camile Rola Foto: Paulo Máximo

Legenda: Viviane Almada, Adriana Lira, Montiele Arruda e Daniele Cordeiro Foto: Paulo Máximo

Legenda: Fátima Duarte e Jeritza Gurgel Foto: Paulo Máximo

Legenda: Aniversário de Montiele Arruda Foto: Paulo Máximo

Legenda: Aniversário de Montiele Arruda Foto: Paulo Máximo

Legenda: Patrícia Aquino, Montiele Arruda e Rafaela Pessoa Foto: Paulo Máximo

Legenda: Aniversário de Montiele Arruda Foto: Paulo Máximo

Legenda: Márcia Peixoto e Manu Romcy Foto: Paulo Máximo