CAPTEI: Milagre do Destino: Uma Noite de Emoções na Pré-estreia de um Longa que Celebra a Superação e o Amor Fraternal

Na última quarta-feira, 29, personalidades do mundo da televisão, do cinema e da mídia estiveram na sala do cinema do Iguatemi para conferir a pré-estreia de "Milagre do Destino", um filme que não apenas entretem, mas também inspira e emociona. O longa-metragem, baseado em uma história real, destaca a jornada de Marília Álvarez, uma jornalista corajosa diagnosticada com um linfoma agressivo.

Na tela, a atriz cearense Dani Gondim dá vida à protagonista Marília, e Rhaisa Batista, interpreta Lucimar, a enfermeira e irmã biológica que se torna o apoio inabalável durante o tratamento da jornalista. A conexão entre as atrizes tocou os corações dos convidados, que não conseguiram conter as lágrimas ao assistir ao filme.

"Milagre do Destino" é mais do que uma representação da luta contra o câncer; é um hino à descoberta e ao amor fraterno. Um aspecto particularmente emocionante é a revelação de que Marília e Lucimar são irmãs, um segredo que transforma suas vidas e sua relação. Esta reviravolta não só dá um novo significado à luta de Marília, mas também enfatiza a importância das relações familiares em momentos de dificuldade.

O diretor Alexandre Kemplerer, conhecido por seu talento e premiado internacionalmente, trouxe um olhar único para esta narrativa inspiradora.

Fábio Ambrósio, idealizador do projeto, diretor de programação e entretenimento do Sistema Verdes Mares, também fez questão de ressaltar a importância da produção, que celebra os 55 anos da TV Verdes Mares e os 60 anos da TV Globo.

Legenda: Vinicius Bozo, RB Diogo e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

"Concretizar um projeto como 'Milagre do Destino' é muito mais do que lançar um filme; é dar voz a histórias reais que nos inspiram e nos conectam emocionalmente”

Os roteiristas Vinicius Bozo e RB Diogo contaram detalhes da jornada e mostraram brilho nos olhos com a realização da sétima arte.

O filme, que será exibido em rede nacional na Tela Quente, no dia 17 de fevereiro, não apenas encanta pela sua narrativa emocionante, mas também pelo valor estético, apresentando a cultura e as paisagens do Ceará. A produção destaca a importância da doação de medula óssea, trazendo um tom urgente à conscientização acerca dessa prática que pode salvar vidas.

Na plateia, muitos convidados, tocados pela história de Marília e Lucimar. A própria Marina Alves que foi inspiração para o filme. Ansiosa e feliz. Revelou que nem nos seus melhores sonhos imaginou esse roteiro para a vida dela, apesar de enfrentar desafios inimagináveis.

Legenda: Marina Alves Foto: LC Moreira

Sem dúvida, "Milagre do Destino" é um filme que planta sementes de esperança e solidariedade no coração do público.

A noite de pré-estreia, marcada por lágrimas e risos, foi um lembrete significativo de que, mesmo em meio à adversidade, o amor e a solidariedade entrelaçam vidas e criam verdadeiros milagres.

Veja as fotos captadas por LC Moreira:

